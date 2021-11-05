05.11.2021
15:02
641

Якутск

Владимир Федоров сделал подарок Якутску!

Известный политик и меценат Владимир ФЕДОРОВ на собственные средства сделал подарок городу Якутску – остановку на 203 микрорайоне.

Он напомнил, что три года назад тоже установил на собственные средства автобусную остановку, которую подвергли критике власти. Но по сей день ее никто не убрал, и она по сей день служит горожанам, защищая их от солнца и дождя.   

К новому подарку горожане отнеслись по-разному. Одни хвалят щедрого предпринимателя, который поддерживает город, другие считают, что остановкам из профлиста не место в элитном районе.

Источник: https://www.instagram.com/tv/CV2-t8Uo6k1/?utm_medium=copy_link
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх