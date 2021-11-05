Владимир Федоров сделал подарок Якутску!

Известный политик и меценат Владимир ФЕДОРОВ на собственные средства сделал подарок городу Якутску – остановку на 203 микрорайоне.

Он напомнил, что три года назад тоже установил на собственные средства автобусную остановку, которую подвергли критике власти. Но по сей день ее никто не убрал, и она по сей день служит горожанам, защищая их от солнца и дождя.

К новому подарку горожане отнеслись по-разному. Одни хвалят щедрого предпринимателя, который поддерживает город, другие считают, что остановкам из профлиста не место в элитном районе.