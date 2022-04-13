Суд да дело: По второму кругу направили экс-замминистра Вербицкую

Уголовное дело Людмилы ВЕРБИЦКОЙ заходит на второй круг: прокуратура не согласилась со вторым оправдательным приговором Якутского городского суда экс-замминистру здравоохранения Якутии и внесла 14 марта апелляционное представление в Верховный суд РС(Я). Рассмотрение жалобы прокуратуры назначено на 26 апреля.

Напомним, 2 марта 2022 г. Якутский городской суд во второй раз оправдал Людмилу Вербицкую. Как и год назад, 22 марта 2021 г., когда Якутский городской суд оправдал Людмилу Вербицкую по всем статьям обвинения — ст.307 ч.1 УК РФ (заведомо ложные показания) и ст.286 ч.1 УК РФ (превышение должностных полномочий) в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

После первого суда уголовное дело Людмилы Вербицкой прошло все этапы судебных разбирательств:

— 7 апреля 2021 г. оправдательный приговор по делу Вербицкой был обжалован прокуратурой в Верховном суде РС(Я).

— 15 июня 2021 г. Верховный суд РС(Я), рассмотрев апелляцию прокуратуры на оправдательный приговор Людмиле Вербицкой, оставил решение судьи Эльвиры МИНЕЕВОЙ в силе.

— 21 октября 2021 г. девятый кассационный суд во Владивостоке, рассмотрев представление заместителя прокурора Якутии Александра ТРУХИНА, отменил оправдательный приговор Якутского городского суда Людмиле Вербицкой. Основанием для отмены оправдательного приговора стало рассмотрение дела незаконным составом судов апелляционной и первой инстанции, а также несоответствие выводов фактическим обстоятельствам дела.

— 9 ноября 2021 г. уголовное дело бывшего замминистра здравоохранения республики поступило в Якутский городской суд на новое рассмотрение.

— 8 декабря 2021 г. судья Алексей САРАЕВ начал новый судебный процесс по делу Людмилы Вербицкой и провел 10 заседаний

— 2 марта 2022 г. Якутский городской суд вынес оправдательный приговор бывшему замминистра здравоохранения.

— На 26 апреля 2022 г. назначено рассмотрение апелляционного представления прокуратуры на приговор городского суда от 2 марта.

Возбуждение уголовного дело против Людмилы Вербицкой в свое время вызвало громкий общественный резонанс: более 600 якутян подписали петицию в ее защиту.

Напомним, что адвокат подсудимой Ольга МАМАЕВА заявляла в СМИ, что в ходе допроса в качестве подозреваемой Людмила Вербицкая сообщила, что уголовное дело в отношении неё возбужденно по инициативе тогдашнего и.о. прокурора республики Айдара ИВАНОВА. По словам ее защитника, Людмила Вербицкая сказала так:

«Иванов имеет ко мне личную неприязнь и угрожал, что испортит карьеру и вылечу из Якутска без трусов».

Отметим, что 5 октября 2021 г. Айдар Иванов назначен заместителем прокурора Еврейской автономной области приказом Генерального прокурора Российской Федерации.