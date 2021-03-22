Суд поставил точку в громком деле экс-замминистра Вербицкой

Сегодня, 22 марта, в Якутском городском суде судья Эльвира МИНЕЕВА огласила приговор по делу Людмилы ВЕРБИЦКОЙ, бывшего замминистра здравоохранения Якутии.

Как сообщили SakhaLife в пресс-служба Якутского городского суда, Людмила Вербицкая оправдана по обоим статьям обвинения — ст.307 ч.1 УК РФ (заведомо ложные показания) и ст.286 ч.1 УК РФ (превышение должностных полномочий) в связи с отсутствием в деянии состава преступления. Подробности судебного решения будут известны позже.

Напомним, что дело Людмилы Вербицкой вызвало общественный резонанс: более 600 якутян подписали петицию в ее защиту. Судебный процесс должен был внести ясность в это нашумевшее уголовное дело, и сегодня судом поставлена точка.

После первого рассмотрения судья Людмила НИКОЛАЕВА 8 октября 2020 г. вернула это нашумевшее дело прокурору с определением, что обвинительное заключение составлено с нарушением норм закона – не было указано, превышение каких прав и обязанностей вменяется подсудимой в вину, со ссылкой на конкретные статью, часть, пункт.

SakhaLife отмечал в своих публикациях, что при том количестве опубликованного компромата, который обличает Людмилу Вербицкую в различных махинациях с поставками лекарств, медоборудования, в приобретении недвижимости за рубежом, в республике есть немало людей, которым бывший замминистра здравоохранения помогла в болезни, проявила человеческое сочувствие, и которые сегодня выступают в ее защиту. А адвокат Ольга МАМАЕВА заявляла в СМИ, что в ходе допроса в качестве подозреваемой Вербицкая сообщила, что уголовное дело в отношении неё возбужденно по инициативе и.о. прокурора республики Айдара ИВАНОВА. По словам ее защитника, Людмила Вербицкая сказала так: «Иванов имеет ко мне личную неприязнь и угрожал, что испортит карьеру и вылечу из Якутска без трусов».