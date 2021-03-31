Стали известны подробности приговора по делу Вербицкой

22 марта бывшая замминистра здравоохранения РС(Я) Людмила ВЕРБИЦКАЯ была оправдана Якутским городским судом по всем статьям обвинения — ст.307 ч.1 УК РФ (заведомо ложные показания) и ст.286 ч.1 УК РФ (превышение должностных полномочий) в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

Как сообщила SakhaLife пресс-служба Якутского городского суда, судья Эльвира МИНЕЕВА заключила в судебном решении, что в действиях подсудимой отсутствуют составы преступлений, предусмотренные ч.1 ст.307, ч.1 ст.286 УК РФ, в связи чем, Вербицкая Л.И. подлежит оправданию по каждому из преступлений по основаниям, указанным в п.3 ч.2 ст. 302 УПК РФ.

На основании ст. ст. 133 — 136 УПК РФ Вербицкая Л.И. имеет право на реабилитацию, а также право на возмещение имущественного и морального вреда.

«Судом установлено, что давая указание о решении вопроса с лечебным питанием, в том числе, выясняя, почему исключены ланч-боксы и термоконтейнеры, которые обеспечивают индивидуальное лечебное питание по столам, Вербицкая Л.И. действовала в пределах своих полномочий. Последующее включение АНДРЕЕВЫМ Б.В. в конкурсную документацию пунктов о наличии 4-х секционных ланч-боксов и термоконтейнеров не явилось ограничением конкуренции, не повлекло нарушения прав и законных интересов ООО «Комбинат питания «Сэргэлэх», а также не нанесло имущественного вреда потребительскому кооперативу «Якутское потребительское общество» в сумме 2 374 660 руб», — сообщает пресс-служба суда..

При таких обстоятельствах в действиях Вербицкой Л.И. отсутствует состав преступления, предусмотренный ст.286 ч.1 УК РФ, в связи чем, Вербицкая Л.И. подлежит оправданию по основаниям, указанным в п.3 ч.2 ст. 302 УПК РФ. В соответствии с ч.1 ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению.

Напомним, что дело Людмилы Вербицкой вызвало общественный резонанс: более 600 якутян подписали петицию в ее защиту. Судебный процесс должен был внести ясность в это нашумевшее уголовное дело, и сегодня судом поставлена точка .

SakhaLife отмечал в своих публикациях, что при том количестве опубликованного компромата, который обличает Людмилу Вербицкую в различных махинациях с поставками лекарств, медоборудования, в приобретении недвижимости за рубежом, в республике есть немало людей, которым бывший замминистра здравоохранения помогла в болезни, проявила человеческое сочувствие, и которые сегодня выступают в ее защиту. А адвокат Ольга МАМАЕВА заявляла в СМИ, что в ходе допроса в качестве подозреваемой Вербицкая сообщила, что уголовное дело в отношении неё возбужденно по инициативе и.о. прокурора республики Айдара ИВАНОВА.