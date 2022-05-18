18.05.2022
15:48
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Культура

Первый президент Якутии увидел алмаз «Михаил Николаев» на выставке Гохрана России

17 мая, выставку «Национальные сокровища России. Москва-Якутск. 2022» посетил первый президент Республики Саха (Якутия) Михаил Ефимович Николаев.

Михаил Ефимович зашел как обычный посетитель, чем вызвал переполох среди гостей выставки, которые в это время слушали своих экскурсоводов.

С большим интересом он посмотрел все экспонаты, задавал вопросы экскурсоводу. Немного задержался около витрины с именными алмазами АК АЛРОСА. Оказалось, он впервые увидел алмаз «Михаил Николаев». Для справки: Уникальный алмаз «Президент Михаил Николаев» был добыт 14 декабря 2001 года на фабрике №14 Айхальского ГОКа при переработке руды трубки «Юбилейная». Вес драгоценного камня – 78,51 карата.

После экскурсии посетители выставки фотографировались рядом с первым президентом Республики Саха (Якутия).

Сегодня последний день выставки. Выставку посетило более 8 000 тыс.чел. Это красивое мероприятие было приурочено  году 100-летия образования ЯАССР. Главной жемчужиной выставки стали точнейшие реплики императорских регалий, которым нельзя покидать стены Кремля. Мастера Гохрана до мельчайших деталей воссоздали Большую императорскую корону, скипетр и державу.  Копию державы украсили 1054 бриллианта, а скипетр, прообразом которого является императорский скипетр со знаменитым алмазом «Орлов» в 200 карат,  мастера завершили крупным бриллиантом из алмаза, который добыт в Якутии.

Можно ли попасть на выставку Гохрана России в Якутске?
18 мая – последний день выставки «Национальные сокровища России. Москва-Якутск.2022»
Фото: Гохран Якутии
Источник: Гохран Якутии

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