Можно ли попасть на выставку Гохрана России в Якутске?

В эти дни в Сокровищнице Якутии проходит выездная выставка Гохрана России «Национальные сокровища России. Москва-Якутск. 2022». Экспозиция выставки, на которой представлены российские императорские регалии, уникальные ювелирные изделия Экспериментальной лаборатории при Гохране России и Московского ювелирного завода, исторические экспонаты из Алмазного фонда России, а также голографические образы сокровищ Кремля, вызвала большой интерес у якутян.

С утра в кассу Сокровищницы выстраивается очередь желающих купить билеты на выставку раритетов, телефон кассы ни на минуту не умолкает.

Мы попросили прокомментировать информацию о ходе выставки руководителя ГКУ «Гохран РС(Я)» Кычкина Ивана Ивановича.

— Иван Иванович, расскажите, пожалуйста, как проходит выставка.

— Выставка «Национальные сокровища России. Москва-Якутск. 2022» пользуется огромной популярностью. Экскурсоводы отмечают, что все экспонаты вызывают большой интерес у посетителей. Посетители старшего возраста больше интересуются историей того или иного экспоната, школьники и студенты приходят в изумление от голографических образов. Книги отзывов заполняются восторженными записями. Жители города довольны, что не выезжая за пределы города, можно воочию увидеть кремлевские артефакты и приобщиться к истории нашего государства.

— Можно ли сейчас забронировать экскурсию?

— К сожалению, все экскурсии по 18 мая 2022 года включительно забронированы. Последний день работы выставки — 18 мая. На сегодняшний день выставку посетило более двух с половиной тысяч человек. Несмотря на то, что экскурсии проходят каждые 15 минут, за день выставка принимает не более 360 посетителей.

Мы рады, что Правительство Российской Федерации и Гохран России в год 100-летия нашей республики преподнесли горожанам и жителям нашей республики поистине бесценный подарок.