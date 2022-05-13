На нашу публикацию «Можно ли попасть на выставку Гохрана России в Якутске» мы получили большое количество вопросов от наших читателей, которые решили переадресовать заведующему выставкой «Сокровищница Якутии» Захарову Андрею Петровичу. И вот что он рассказал нашему корреспонденту:

— В обычные дни в штатном режиме чтобы попасть на выставку «Сокровищница Республики Саха (Якутия)» жители и гости нашей столицы всегда заранее бронируют экскурсии. Это сделано для удобства посетителей, потому что количество человек на одну экскурсию ограничено. Большее количество экскурсантов приводит к толчее около витрин, в итоге люди не успевают хорошо рассмотреть экспонаты. А ведь за 45 минут, в течение которых проходит экскурсия, посетители должны ознакомиться с 2000 экспонатов.

Сейчас на выездной выставке «Национальные сокровища России. Москва-Якутск.2022» экскурсии проходят каждые 15 минут. Для сравнения, если при обычном режиме работы Сокровищницу за год посещают примерно 10 тысяч человек, в эти дни за 13 рабочих дней выставку посетило 4 тысячи человек.

18 мая – последний день выставки «Национальные сокровища России. Москва-Якутск.2022». С 19 мая по 29 мая выставка будет закрыта для смены экспозиции. Все залы Сокровищницы Якутии будут готовы к приему гостей 30 мая. Забронировать экскурсию вы можете либо на сайте Сокровищницы, либо в кассе по телефону (4112) 425290. Бронируйте, приходите с семьями, с друзьями, чтобы еще раз изумиться тому, насколько богаты недра нашей республики, и увидеть удивительные работы талантливых мастеров Якутии!