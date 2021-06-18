Первый поезд Якутск — море

Первый поезд с беспересадочными вагонами Нижний Бестях — Владивосток достиг конечной точки маршрута – стелы «Километровый столб 9288 км», символизирующей конец Транссибирской магистрали.

Пассажиры нового маршрута выехали с железнодорожного вокзала Нижнего Бестяха 15 июня в 17.00. Состав преодолел более трех тысяч километров, общее время в пути – 2 суток 13 часов.

Сотрудники Постпредства Якутии по Дальнему Востоку встретили с оладьями и кумысом первых пассажиров, прибывших сегодня утром.

«Ехали в вагоне республики, он был очень комфортный, обслуживание в поезде нам понравилось, питание в вагоне-ресторане разнообразное, но мы взяли еду с собой. В целом мы очень быстро доехали, надеемся хорошо отдохнуть в Приморье», — поделилась якутянка Марианна, приехавшая с родственниками.

Основная часть пассажиров приехала в столицу ДФО проводить свой семейный отпуск с детьми, есть те, кто приехал приобрести подержанный автомобиль, кто-то приехал лечиться.

Ожидается большой наплыв туристов из Якутии в летний сезон отпусков и скорый приезд абитуриентов, поступающих в учебные заведения Дальнего Востока. Также это отличная возможность для дембелей, закончивших службу в армии, быстро и надежно уехать домой. Осенью планируется приезд большой делегации Якутии на Восточный экономический форум, который пройдет в начале сентября.

Данные анализа турпотоков в Приморский край в летний период последних лет показывают, что порядка 23% потока составляют якутские туристы, что показывает большую заинтересованность регионов и потенциал для дальнейшей взаимовыгодной работы.

В марте этого года во время делового визита в Якутск была достигнута договоренность о сотрудничестве между Туристско-информационным центром Приморского края и Агентством развития туризма Якутии. В условиях пандемии и закрытых границ прямое железнодорожное сообщение даст толчок к развитию внутреннего туризма на Дальнем Востоке.