Паспорта готовности к отопительному сезону получили пока не все муниципалитеты
В Якутии проверили готовность районов к отопительному сезону
В Якутии 31 октября завершили оценку готовности муниципальных образований и
городских округов к отопительному сезону. Паспорта готовности получили 39
муниципальных образований республики. Ещё 6 должны до 15 ноября устранить
замечания надзорных органов, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ и
энергетики региона.
По установленным требованиям, районы республики получают паспорта готовности
к отопительному сезону за все свои муниципальные образования. Города
получают паспорта готовности отдельно. Таким образом, количество получателей
таких паспортов в регионе 45. Это 34 района и 11 городов.
«Все замечания должны быть устранены и представлены для рассмотрения в
Ростехнадзор. Получение паспортов готовности находится на контроле
руководства республики и надзорных органов. Документ подтверждает проведение
всех жизнеобеспечивающих требований по подготовке к зиме, а значит
ответственность должна быть соответствующая за их неисполнение», — отметил
министр ЖКХ и энергетики республики Вячеслав Емельянов.
Замечания имеются по г. Нюрба, г. Олекминск, г. Вилюйск и муниципальным
образованиям Вилюйского и Жиганского районов. Муниципальные образования
должны устранить замечания до 15 ноября и получить паспорта готовности.
Как сообщили в Ростехнадзоре, замечания в основном касаются неправильного
оформления перечня документов, отсутствия тех или иных документов и
неисполнения предписаний ГУ МЧС РС (Я) по пожарной безопасности.
Отопительный сезон начался своевременно на всей территории Якутии,
готовность жилых и социальных объектов составляет 100%. В период навигации
доставлено 530 тысяч тонн топливно-энергетических ресурсов для бесперебойной
работы жизнеобеспечивающих объектов, что составляет 100 % от
запланированного объема.
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