Паспорта готовности к отопительному сезону получили пока не все муниципалитеты

В Якутии проверили готовность районов к отопительному сезону

В Якутии 31 октября завершили оценку готовности муниципальных образований и

городских округов к отопительному сезону. Паспорта готовности получили 39

муниципальных образований республики. Ещё 6 должны до 15 ноября устранить

замечания надзорных органов, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ и

энергетики региона.

По установленным требованиям, районы республики получают паспорта готовности

к отопительному сезону за все свои муниципальные образования. Города

получают паспорта готовности отдельно. Таким образом, количество получателей

таких паспортов в регионе 45. Это 34 района и 11 городов.





«Все замечания должны быть устранены и представлены для рассмотрения в

Ростехнадзор. Получение паспортов готовности находится на контроле

руководства республики и надзорных органов. Документ подтверждает проведение

всех жизнеобеспечивающих требований по подготовке к зиме, а значит

ответственность должна быть соответствующая за их неисполнение», — отметил

министр ЖКХ и энергетики республики Вячеслав Емельянов.

Замечания имеются по г. Нюрба, г. Олекминск, г. Вилюйск и муниципальным

образованиям Вилюйского и Жиганского районов. Муниципальные образования

должны устранить замечания до 15 ноября и получить паспорта готовности.

Как сообщили в Ростехнадзоре, замечания в основном касаются неправильного

оформления перечня документов, отсутствия тех или иных документов и

неисполнения предписаний ГУ МЧС РС (Я) по пожарной безопасности.

Отопительный сезон начался своевременно на всей территории Якутии,

готовность жилых и социальных объектов составляет 100%. В период навигации

доставлено 530 тысяч тонн топливно-энергетических ресурсов для бесперебойной

работы жизнеобеспечивающих объектов, что составляет 100 % от

запланированного объема.

