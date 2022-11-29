Паром с ледоколом завершили работу на переправе

Сегодня ПАО «ЛОРП» завершает работу в навигацию 2022 года на паромной переправе по маршруту «Жатай-Техтюр-Жатай», сообщает тгк Минтранс Якутии.

На данный момент паром стоит на загрузке для выполнения крайнего рейса из с. Техтюр до п. Жатай. Сложные ледовые условия не позволяют продлить работу парома в сопровождении ледокола.

Минтранс РС (Я) напоминает, что стоит воздержаться от выезда на лед до официального открытия автозимника. Автозимник по маршруту «Хатассы-Павловск» для проезда автомашин до 3-х тонн планируется открыть 10 декабря.