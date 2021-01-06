Памяти Владимира Членова

От имени коллектива ПАО «Якутскэнерго» и от себя лично выражаю глубочайшее соболезнование семье, родным, близким, коллегам Владимира Михайловича Членова! Скорбим вместе с вами.

Жизненный путь его поистине уникален, ведь лишь немногим по плечу вырасти от слесаря-инструментальщика завода по ремонту путевых машин до руководителя республиканских министерств, зампреда Правительства региона, народного депутата РС(Я), Президента Торгово-промышленной палаты Республики Саха (Якутия)!

Владимир Михайлович всегда находился в гуще событий, и неизменно – на переднем фронте. Его завидной кипучей жизненной энергии хватало на все: от решения задач государственной важности до ведения собственного подсобного хозяйства.

Свой бесспорный авторитет и уважение он по праву заслужили пятью десятилетиями упорной, напряженной и самозабвенной работы. Трудясь на разных должностях – министром материальных ресурсов, торговли, транспорта и связи, затем заместителем Председателя Правительства РС(Я), министром транспорта, связи и информатизации, он ежедневно брал на себя огромную ответственность за принятие решений и добивался их реализации, двигая развитие нашего северного края.

Совсем недавно вся республика поздравляла Владимира Михайловича с 70-летием. И вот его нет с нами. Болезнь отняла его за считанные месяцы. Хотя до последнего казалось, что его жизнелюбию, позитивному взгляду на жизнь не страшны никакие испытания.

Человек-вечный двигатель, с сердцем относившийся ко всякой проблеме Якутии, ставшей для него родной, беззаветно любящий друзей, да и людей в целом. Способный для каждого найти минуту внимания, дать дельный совет на чистом русском. Человек с прекрасной, доброй и широкой душой. Мы запомним его таким.

Прощайте, уважаемый Владимир Михайлович! Светлая память!

Генеральный директор Алексей Стручков

и коллектив ПАО «Якутскэнерго»