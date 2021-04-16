16.04.2021
12:00
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Судебная хроника

Осужден любитель сидеть на двух стульях

Прокуратура Горного района Якутии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя одного из государственных бюджетных учреждений. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

В суде с учетом представленных государственным обвинителем доказательств установлено, что подсудимый, в 2013 году в период замещения должности руководителя учреждения, с целью хищения бюджетных средств для личного обогащения, с использованием своего служебного положения дал указание подчиненным работникам издать приказ о совмещении им другой должности в учреждении.  Вместе с тем с 2013 по  2019 годы подсудимым  трудовая функция по данной должности фактически не осуществлялась, сумма незаконно им полученных средств составила более 1 млн 400 тыс.рублей. 

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом полного возмещения подсудимым причиненного преступными действиями ущерба приговорил его к 4 годам  лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. 

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Марианна Рожина.
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