Осужден любитель сидеть на двух стульях

Прокуратура Горного района Якутии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя одного из государственных бюджетных учреждений. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

В суде с учетом представленных государственным обвинителем доказательств установлено, что подсудимый, в 2013 году в период замещения должности руководителя учреждения, с целью хищения бюджетных средств для личного обогащения, с использованием своего служебного положения дал указание подчиненным работникам издать приказ о совмещении им другой должности в учреждении. Вместе с тем с 2013 по 2019 годы подсудимым трудовая функция по данной должности фактически не осуществлялась, сумма незаконно им полученных средств составила более 1 млн 400 тыс.рублей.

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом полного возмещения подсудимым причиненного преступными действиями ущерба приговорил его к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.