20.09.2021
21:22
254
Судебная хроника
Опровержение: УК «Новатор» невиновна
Редакция SakhaLife.ru опровергает ранее опубликованные
недостоверные сведения в статье от 10.02.2020 года с заголовком «Коммунальную аварию
в микрорайоне Ильинка устраняли более 30 часов»
«В произошедшей с 07 февраля 2020 года по 09 февраля 2020 года аварии на сетях
холодного водоснабжения и водоотведения в микрорайоне Ильинка отсутствует вина
ООО УК «Новатор», вопреки информации, распространенной ранее во время
общегородской планерки 10 февраля 2020 года руководителем МКУ «Служба
эксплуатации городского хозяйства» Егиновым Айаалом Анатольевичем.
Первичное перемерзание произошло в системе водоснабжения.»
Источник: УК "Новатор"
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