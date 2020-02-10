Коммунальную аварию в микрорайоне Ильинка устраняли более 30 часов

Аварийная ситуация в микрорайоне Ильинка в минувшие выходные станет основанием проверки и оценки действий управляющей компании «Новатор». Ликвидацией аварии коммунальные службы города, в общей сложности, занимались более 30 часов.

Напомним, в субботу, 8 сентября произошла авария на сетях холодного водоснабжения, а также канализации в микрорайоне Ильинка, что привело к ограничению водоснабжения в 17 жилых домах. Из них в четырех домах было прекращено водоснабжение, канализация, теплоснабжение и энергоснабжение. В данном микрорайоне расположены дома с индивидуальным газовым отоплением.

Заявка в ЕДДС поступила в 7.53 ч. утра 8 февраля. Представители АО «Водоканал» приступили к аварийным работам в 10 часов в субботу, также на месте были все коммунальные службы города. 9 февраля, в 16.30 ч. полностью восстановлена подача всех ресурсов.

Основная причина сложившейся ситуации, как проинформировал во время общегородской планерки начальник МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» г. Якутска Айаал Егинов – ненадлежащее исполнение своих обязанностей со стороны УК «Новатор». Накануне аварии, 7 февраля ими не был своевременно устранен засор в сетях канализации дома, что привело к ее перемерзанию, и далее – к перемерзанию системы водоснабжения дома.

«Второе нарушение – это отсутствие аварийной службы в УК «Новатор». Так, на 17 домов микрорайона «Ильинка» в управляющей компании есть всего один сотрудник, у которого элементарно отсутствовали инструменты, не говоря уже о расходных материалах. По данному факту будем обращаться в Управление Госстройжилнадзора, в надзорные органы, также на этой неделе мы встретимся с жителями микрорайона», – сообщил Айаал Егинов.

Глава Якутска Сардана Авксентьева поручила заместителю по ЖКХ Роману Сорокину представить все документы по данному происшествию с указанием, когда и от кого поступила заявка, какие службы были привлечены к устранению аварийной ситуации, которая едва не привела к замораживанию микрорайона.

«Все управляющие компании должны иметь свои аварийные и диспетчерские службы. Есть определенные требования по срокам проведения аварийных и восстановительных работ, там всё регламентировано», — сказала Сардана Владимировна.

Как сообщил Егинов, на этой неделе пройдет встреча с жителями домов из мкр. Ильинка, собственники намерены рассмотреть вопрос о смене управляющей компании.

Глава города резюмируя тему, подчеркнула, что представители муниципалитета не должны воздействовать на процесс выбора УК: «Прошу вас воздержаться от рекомендаций по конкретным управляющим компаниям». При этом, как отметила Авксентьева, необходимо усилить работу по выявлению недобросовестных управляющих компаний и формированию рейтинга УК. В отношении недобросовестных компаний, при содействии Управления государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия), может быть применен отзыв лицензии.