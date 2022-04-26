Оправдательный приговор Людмиле Вербицкой оставили в силе

Сегодня, 26 апреля, в Верховном суде РС(Я) рпссмотрено апелляционное представления прокуратуры на второй оправдательный приговор бывшему замминистра здравоохранения Якутии Людмиле Вербицкой.

Судья Айталина Игнатьева вынесла решение: оставить судебный акт без изменений, сообщается на сайте Верховного суда РС(Я).



Таким образом, суд высшей инстанции поддержал оправдательный приговор Людмиле Вербицкой.

Напомним, 2 марта 2022 г. Якутский городской суд во второй раз оправдал Людмилы Вербицкой. Как и год назад, 22 марта 2021 г., когда Якутский городской суд оправдал Людмилу Вербицкую по всем статьям обвинения — ст.307 ч.1 УК РФ (заведомо ложные показания) и ст.286 ч.1 УК РФ (превышение должностных полномочий) в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

После первого суда уголовное дело Людмилы Вербицкой прошло все этапы судебных разбирательств:

— 7 апреля 2021 г. оправдательный приговор по делу Вербицкой был обжалован прокуратурой в Верховном суде РС(Я).

— 15 июня 2021 г. Верховный суд РС(Я), рассмотрев апелляцию прокуратуры на оправдательный приговор Людмиле Вербицкой, оставил решение судьи Эльвиры Минеевой в силе.

— 21 октября 2021 г. девятый кассационный суд в г.Владивостоке, рассмотрев представление заместителя прокурора Якутии Александра Трухина, отменил оправдательный приговор Якутского городского суда Людмиле Вербицкой. Основанием для отмены оправдательного приговора стало рассмотрение дела незаконным составом судов апелляционной и первой инстанции, а также несоответствие выводов фактическим обстоятельствам дела.

— 9 ноября 2021 г. уголовное дело бывшего замминистра здравоохранения республики поступило в Якутский городской суд на новое рассмотрение.

— 8 декабря 2021 г. судья Алексей Сараев начал новый судебный процесс по делу Людмилы Вербицкой и провел 10 заседаний

— 2 марта 2022 г. Якутский городской суд вынес оправдательный приговор бывшему замминистра здравоохранения.

— 26 апреля 2022 г. Верховный суд РС(Я) оставил оправдательный приговор без изменений.

Неужели на этом кругооборот громкого уголовного дела бывшего замминистра здравоохранения закончился?

В свое время это дело против Людмилы Вербицкой вызвало громкий общественный резонанс: более 600 якутян подписали петицию в ее защиту.

Напомним, что адвокат подсудимой Ольга Мамаева заявляла в СМИ, что Людмила Вербицкая сообщила, что уголовное дело в отношении неё возбужденно по инициативе тогдашнего и.о. прокурора республики Айдара Иванова.