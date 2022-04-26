26.04.2022
20:32
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Судебная хроника

Оправдательный приговор Людмиле Вербицкой оставили в силе

Сегодня, 26 апреля, в Верховном суде РС(Я)  рпссмотрено апелляционное представления прокуратуры на второй оправдательный приговор бывшему замминистра здравоохранения Якутии Людмиле Вербицкой.

Судья Айталина Игнатьева вынесла решение: оставить судебный акт без изменений, сообщается на сайте Верховного суда РС(Я).


Таким образом, суд высшей инстанции поддержал оправдательный приговор Людмиле Вербицкой.

Напомним, 2 марта 2022 г. Якутский городской суд во второй раз оправдал Людмилы Вербицкой. Как и год назад, 22 марта 2021 г., когда Якутский городской суд оправдал Людмилу Вербицкую по всем статьям обвинения — ст.307 ч.1 УК РФ (заведомо ложные показания) и ст.286 ч.1 УК РФ (превышение должностных полномочий) в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

После первого суда уголовное дело Людмилы Вербицкой прошло все этапы судебных разбирательств:

7 апреля 2021 г. оправдательный приговор по делу Вербицкой был обжалован прокуратурой в Верховном суде РС(Я).

15 июня 2021 г. Верховный суд РС(Я), рассмотрев апелляцию прокуратуры на оправдательный приговор Людмиле Вербицкой, оставил решение судьи Эльвиры Минеевой в силе.

21 октября 2021 г. девятый кассационный суд в г.Владивостоке, рассмотрев  представление заместителя прокурора Якутии Александра Трухина,  отменил оправдательный приговор Якутского городского суда Людмиле Вербицкой. Основанием для отмены оправдательного приговора стало рассмотрение дела незаконным составом судов апелляционной и первой инстанции, а также несоответствие выводов фактическим обстоятельствам дела.

9 ноября 2021 г. уголовное дело бывшего замминистра здравоохранения республики поступило в Якутский городской суд на новое рассмотрение.

8 декабря 2021 г. судья Алексей Сараев начал новый судебный процесс по делу Людмилы Вербицкой и провел 10 заседаний
2 марта 2022 г. Якутский городской суд вынес оправдательный приговор бывшему замминистра здравоохранения.

26 апреля 2022 г. Верховный суд РС(Я) оставил оправдательный приговор без изменений.

Неужели на этом кругооборот громкого уголовного дела бывшего замминистра здравоохранения закончился?

В свое время это дело против  Людмилы Вербицкой вызвало громкий общественный резонанс: более 600 якутян подписали петицию в ее защиту.

Напомним,  что адвокат подсудимой Ольга Мамаева заявляла в СМИ, что Людмила Вербицкая сообщила, что уголовное дело в отношении неё возбужденно по инициативе тогдашнего и.о. прокурора республики Айдара Иванова.

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Фото: архив Sakhalife
Источник: Татьяна Бурцева
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