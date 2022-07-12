Обвиняемый в убийстве Сергея Ацегейды употреблял наркотики и хранил дома патроны

Якутский городской суд 7 июля этого года продлил обвиняемому в убийстве известного артиста Сергея Ацегейды меру пресечения в виде запрета определенных действий. При этом следствие выяснило, что, будучи ограниченным в действиях по закону, обвиняемый Миронов тем не менее употреблял наркотики и хранил дома пистолетные патроны. Мать погибшего Татьяна Ацегейда считает, что тем самым обвиняемый нарушил условия меры пресечения, поскольку совершал противоправные действия — сообщает Yakutia.Info.

Свой протест продлению этой меры пресечения потерпевшая выразила в апелляционной жалобе, требуя перевести Миронова в СИЗО.

Я, потерпевшая, категорически не согласна с постановлением Якутского городского суда от 07.05.2022 и с постановлением Якутского городского суда от 07.07.2022 в отношении обвиняемого Миронова Сергея Константиновича в изменении меры пресечения с заключения под стражу на более мягкий запрет определенных действий. Убийца Миронов С.К. должен находиться в СИЗО, так как совершил преступление профессионально, с особой жестокостью. Считаю, что изменение меры пресечения с заключения под стражу на более мягкий запрет определенных действий было ошибкой прокурора и судьи в постановлениях Якутского городского суда от 7.05.2022 и от 7.07.2022. Убийца ведь нарушил условия запрета определенных действий — употреблял наркотики и хранил дома патроны. О своем несогласии полностью все изложенные доводы будут поданы мной в дополнительной жалобе. Буду обжаловать решения до последнего, — говорится в апелляционной жалобе Татьяны Ацегейда.

Судя по всему, у Миронова есть возможность получать наркотики и патроны. Из этого следует, что он совершает эти нарушения при родных детях, благодаря которым сидит не в СИЗО, а дома с запретом на определенные действия. Интересный вопрос — кто поставляет ему запрещенные вещества и патроны?

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