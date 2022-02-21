Театральная общественность Якутии в трауре — ушел из жизни музыкант, певец, актер…
21 февраля ушел из жизни музыкальный руководитель Русского драматического театра имени Пушкина Сергей Ацегейда.
В это трудно поверить, но, к сожалению, это горькая правда. Сегодня, 21 февраля, не стало нашего коллеги и друга Сергея Ацегейды.
Много лет Сергей был заведующим музыкальной частью Русского театра им. А.С. Пушкина, был занят во многих спектаклях как актер и музыкант. Благодаря ему наш театр звучал, пел и дарил потрясающие музыкальные спектакли нашим зрителям.
Жизнь Сережи оборвалась трагически и слишком рано. Для всего нашего театра это невосполнимая потеря и большое горе.
О дате прощания мы сообщим дополнительно.
Сергей Валерьевич Ацегейда — музыкант, певец, актер, композитор, аранжировки. Отличник культуры РС (Я). Окончил Якутский музыкальный колледж им. М.Н. Жиркова, сразу был принят солистом оперы в Государственный театр оперы и балета, где проработал пять лет. В 2009 году был принят актером в труппу Русского драмтеатра им. А.С. Пушкина. Наиболее яркие роли: Андрей Белов в «Два берега одной Победы» В. Федорова, Яша «Вишневый сад» А. Чехова, Петр Ласиниус «Созвездие Марии», Сенька «Страсти по ямщику» В. Харысхала. В 2015 году был назначен на должность заведующего музыкальной частью театра. Сергея не стало 21 февраля 2022 года.
Как сообщает News.Ykt.Ru, Сергей Ацегейда неделю пролежал в медикаментозной коме в республиканской больнице после нападения на него. По словам друзей, в ночь с 12 на 13 февраля на него напал неизвестный мужчина. Разбил лобовое стекло, вытащил Сергея из машины и избил его.
Подозреваемого задержали, он пришел в полицию с повинной. Ведется следствие. Сергей, не приходя в сознание, ушел из жизни, не успел никому рассказать подробности нападения.
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