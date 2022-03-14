По итогам 2021 года общественные пространства Якутии вошли в число лучших, сообщает тгк @aisenildarkhan. Так, одними из победителей названы сквер «Үhүйээн» в городе Верхоянск, «Колымское подворье» в городе Среднеколымск. Приложение «ТиксиАвиа» пгт Тикси признано одной из лучших практик цифровизации в сфере транспорта.

Минвостокразвития России подвел итоги Конкурса лучших практик развития и цифровизации городской среды, благоустройства общественных и дворовых пространств в Арктической зоне Российской Федерации (АЗРФ).

Ранее Глава Якутии Айсен Николаев @aisen_nikolaev отмечал, что формирование комфортной городской среды, развитие экономики и социальной сферы арктических городах и селах является важнейшим приоритетом развития республики.

Автор проектов-победителей Якутии – архитектурное бюро «БАЗА 14». Благодаря совместным усилиям Управления архитектуры и градостроительства при главе Якутии, Центра компетенций по вопросам городской среды «LETO» опыт региона признан лучшим в Арктической зоне России.

«На конкурс было подано 37 заявок с реализованными проектами от 6 субъектов Арктической зоны Российской Федерации. Конкурсная комиссия отметила высокое качество и проработанность большинства заявок. По каждой из номинаций были выбраны проекты, максимально учитывающие арктическую специфику и приближенные к возможности масштабирования и тиражирования в арктических условиях», – отметила руководитель проекта в Информационно-аналитическом центре Государственной комиссии по вопросам развития Арктики Ольга Ивлиева.

Проекты-победители включены в Библиотеку практик развития и благоустройства среды арктических поселений.