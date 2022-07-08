08.07.2022
14:07
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Политика

Обнаружена затаившаяся чиновница!

В последнее время телеграм-каналы Якутии задавались вопросом: Где уполномоченный по правам детей в Якутии? Почему хранит затянувшееся молчание, ведь с детьми в республике столько происшествий!

Только с 30 июня по 7 июля в республике выпали из окна три ребенка! И этим занимаются только правоохранительные органы. Детский омбудсмен совсем затаилась, и непонятно, чем она занимается. Не обновляется сайт, нет работы со СМИ и соцсетями, то есть с обществом.

Сегодня пропавшую чиновницу обнаружил телеграм-канал Аартык.

 — Нашлась. Естественно, в Москве. Кто не в курсе – эта Туйаара Васильева, женщина, которая должна была защищать права ребенка в Якутии, — пишет тгк Аартык.

6 июля Васильева обновила свое фото в соцсети, выбрав снимок, где она запечатлена на мероприятии за пределами республики.

На свой пост Туйаара Васильева была назначена в апреле этого года. Мало кто слышал о ней до высокого назначения. Разве что Аяна НИКОЛАЕВА, родная сестра главы республики сообщила в соцсети, что это их подруга детства.

Свеженазначенная чиновница не мозолила глаза обществу своим присутствием в медийном пространстве.    

Впрочем, сегодня утром она написала обращение к родителям республики в своем аккаунте ВК. Но он остается гласом вопиющего в пустыне – на момент написания статьи у Туйаары Васильевой всего 10 друзей. Какая уж тут работа с обществом через соцсети?       

Назначен Уполномоченный по правам ребенка в Якутии
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Фото: с сайта Ил Тумэна и соцсети.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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