Назначен Уполномоченный по правам ребенка в Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев своим указом назначил на должность Уполномоченного по правам ребенка в Республике Саха (Якутия) Туйаару Васильеву. Накануне на пленарном заседании Государственного Собрания (Ил Тумэн) народные депутаты республики дали согласие Ил Дархану на назначение Туйаары Васильевой детским омбудсменом.

Туйаара Валерьевна Васильева имеет высшее образование, окончила Рижский авиационный университет по специальности «метрология, стандартизация и управление качеством» с квалификацией «инженер-метролог». Прошла профессиональную переподготовку в финансово-экономическом институте Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова по специальности «управление персоналом». Также прошла профессиональную переподготовку в Институте управления при Президенте Республики Саха (Якутия) по специальности «правовое обеспечение государственного и муниципального управления».

Туйаара Васильева начала трудовую деятельность в 1996 году в ООО «Сапи-Диам Лтд», занималась кадровыми вопросами. С 2012 по 2020 год работала в Департаменте семейной политики, затем в Департаменте социальной политики Министерства труда и социального развития республики.

С 2020 года по настоящее время Туйаара Васильева работала в Ресурсном центре социальной защиты при Министерстве труда и социального развития Республики Саха (Якутия), координировала работу в области мер социальной поддержки семей с детьми, пропаганды семейных ценностей, профилактики семейного неблагополучия.