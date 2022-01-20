Новый видеоподкаст о судьбе и творчестве легендарного поэта Ивана Арбиты!

«Став жертвой репрессии 40-х годов, Иван Арбита вплоть до 90-х годов, был вычеркнут из истории якутской литературы…

В конце 30-х годов Иван Арбита выделился из общей творческой массы… «Отказавшись» от основных принципов соцреализма, поэт показал через реалистические картины жизни состояние своей души и личные чувства — одиночество, ограниченность, тупиковое настроение…

Арбита известен как серьезный, вдумчивый и талантливый переводчик… Он познакомил якутских читателей с произведениями А. Пушкина, М. Лермонтова, В. Маяковского, В. Брюсова, Гейне, К. Бальмонта и др. Художественный уровень переводов Арбиты очень высок. Они остаются непревзойденными образцами и являются достоянием якутской переводческой практики».

Поэт-авангардист, ставший широко известным в конце 30-х годов XX века, опередил время… Иван Арбита оказался из ряда художников первой половины XX столетия, которые не пошли на сделку с совестью, а последовали внутреннему голосу свободного сознания.

Чтобы настоящих поэтов помнили, мы предлагаем сегодня новый выпуск на якутском языке, посвященный творчеству Ивана Арбиты в рассказе Лауреата литературной премии им. Ивана Арбиты, арбитоведа, доцента — Елены Афанасьевны Архиповой.

Приятного просмотра!