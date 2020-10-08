Новый пост Яны Игнатьевой

Заслуженный работник культуры Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) назначена директором АУ РС (Я)« Национальный Центр народного прикладного искусства и художественных промыслов « Симэх».

ИГНАТЬЕВА Я.В. стояла у истоков возрождения, сохранения, развития народного прикладного искусства и художественных промыслов в Республике Саха (Якутия). Яна Викторовна один из авторов закона РС(Я) «О Государственной поддержке народных художественных промыслов и ремёсел народов РС(Я). Они добились официального провозглашения «Дня народного мастера Республики Саха (Якутия)». Ежегодно проводимый масштабная выставка-ярмарка «Якутия мастеровая», праздничное Шествие мастеров в национальных костюмах стали узнаваемым брендом Якутии! Творческие проекты, разработанные за эти годы , как Форумы мастеров, Международные фестивали по конскому убранству «Наследие предков», кочующий фестиваль этнической моды «Солнечный олень», фестивали-конкурсы « Косторезное искусство народов России» с успехов проведены во многих регионах России в Республиках Алтай, Тыва, Забайкальском крае, Магаданской области и в Республике Казахстан. Сегодня мастера объединены в многочисленные объединения, которые оказывают посильную поддержку в развитии многих видов народного прикладного искусства, как национальная одежда, плетение из конского волоса, кукольное дело, резьба по кости и по дереву, ювелирное и кузнечное дело. Объединения по обработке бересты за эти годы из многих улусов Республики Саха (Якутия) восстановили традиционное шитьё по бересте и стали основными исполнителями по воссозданию берестяной Урасы в с .Баяга Таттинского улуса.

Игнатьева Я.В. внесла свою ощутимую лепту в гармонизации межнациональных отношений, в развитии этнокультуры народов, в становлении и развитии стабильного, успешно работающего Дома Дружбы народов им.А.Е.Кулаковского, признанного учреждения. Она успешно работала генеральным директором Дома дружбы народов имени А.Е. Кулаковского в течении 12 лет являясь сопредседателем Ассамблеи народов РС(Я). Игнатьева Я.В. член Общественной палаты РС(Я) и президент Дома Дружбы народов им. А.Е. Кулаковского.