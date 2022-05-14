«Нелегал» уже в кино!



С 12 мая в кинотеатре «Центральный» начался новый фильм одного из именитых кинорежиссёров не только Якутии, но и всей России Дмитрия Давыдова «Нелегал». Надо сказать, что данную киноленту покажут практически по всей России. Фильм повествует о нелёгких приключениях парня из Кыргызстана, когда он решается приехать в Якутию, чтобы отыскать своего отца…

По словам самого Дмитрия, «Нелегал» должен был стать его вторым фильмом, сценарий к нему он закончил в 2015-м. Но тогда финансово не получилось, а вот после победы «Пугала» на «Кинотавре», появились продюсеры, поэтому удалось его снять. Съёмки фильма прошли весной 2021 года в Якутске и Амгинском улусе. Главную роль сыграл 14-летний Эржан Даулетбеков из Бишкека, родной брат писательницы Уулжан Даулетбековой, автора книги «Дневник мигранта».