Названы победители I Международного конкурса молодых пианистов им. Марка Жиркова

С 10 по 14 апреля в столице России состоялся I Международный конкурс молодых пианистов им. М.Н. Жиркова. Это первый профессиональный музыкант Якутии, выпускник Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, постигал основы профессионального мастерства именно здесь.

Благодаря конкурсу теперь молодые пианисты могут громко заявить о себе.

Прослушивания проходили в три дня в младшей (до 14 лет), средней (от 15 до 18 лет) и старшей (от 19 лет и старше) категориях в концертном зале им. Н.Мясковского. Все участники конкурса достойно представили фортепианное искусство, где звучали творения от Иоганна Баха до Николая Михеева.

Авторитетное и профессиональное жюри возглавлял профессор, декан фортепианного отделения МГК им. Чайковского Андрей Писарев. Заместитель председателя жюри — заслуженная артистка Республики Саха (Якутия), заведующая кафедрой камерного ансамбля и концертмейстерского мастерства ВШМ им. В. Босикова, доцент, кандидат искусствоведения Лариса Спиридонова.

Членами жюри были известнейшие музыканты – исполнители и педагоги. Среди них Стручков А.С. (МГК, Москва), Чефанов Д.В. (Москва), Гаврильева О.Р. (ВШМ, Якутия).

Необходимо отметить самоотверженный подготовительный труд оргкомитета конкурса им. Жиркова, возглавляемого главой Вилюйского улуса Сергеем ВИНОКУРОВЫМ, отмеченного в речах всех выступивших на торжественном закрытии конкурса. На мероприятии выступили ректор МГК А.А. СОКОЛОВ, постпред Якутии при президенте РФ ФЕДОТОВ А.С., замминистра культуры Якутии СИЛИНА М.В., ЗАХАРЕНКО А.Н. (Госкорпорация «Роскосмос»), АЛЬФОНСО ПЕДРО ЛАСАРО ЛОПЕС КАБАЛЬЕРО (Посол Республики Колумбия в РФ), МИХАИЛ ЕФИМОВИЧ НИКОЛАЕВ (Первый Президент Якутии), В.В. НОВИКОВ (Московский дом национальностей) и другие. Четыре дня, наполненные вдохновением, волнениями, переживаниями, а главной, музыкой в самом высоком понимании этого слова, пролетели как один день. Неизвестно, кому приходилось в этот период сложнее — молодым музыкантам, которые готовились к этому событию и должны были во время выступления на каждом из туров собраться и во имя победы проявить свои лучшие качества, или жюри, которым нужно было из 31 участника выбрать 3 самых ярких финалистов в каждой из трёх возрастных групп. Стоит отметить, что на церемонии награждения победителей конкурса им. Жиркова из уст председателя жюри А. ПИСАРЕВА, прозвучала справедливая мысль о том, что все без исключения победители финального дня по праву можно назвать высоким словом «Лучшие».

Лауреатами второй премии стали:

ПАВЕЛ КУПРИЯНОВ (ВШМ, Якутск)

Даниэль Диас (Колумбия, Центр ДМШ при МГК)

Лауреат первой степени Агафья Корзун (ДШМ при академическом музучилище при МГК)

В средней категории лауреатами стали

Йован Зец (3 премия) Сербия, Белград

Максим Овдиенко (музучилище при МГК)

Тимофей Симоненко (ВШМ, Якутия)

Лауреатами второй премии стали

Арина Герасимова (2-ая премия)

Лауреатом 1-ой премии стал ученик Центральной музыкальной школы при МГК Ляо Тинхун

Вот имена победителей среди старшей группы

Дипломант Имин Доу (Шанхай, Китай)

Дипломант студент МГК им. Чайковского Мацухари Рета (Хоккайдо Япония)

Лауреатами первой премии стали

Андрей Лепешкин, студент РАМ им. Гнесиных

Игорь Захаров (ВШМ, Якутия)

Игорь Захаров – уроженец Жиганска. Музыкой занимается с 9 лет. С 13 до 18 лет учился в ВШМ, где шлифовал свой талант в классе доцента Галины Поповой, затем в госконсерватории им. Н.Г. Жиганова (проф. С.Л. Федосеев). В настоящее время работает концертмейстром кафедры духовых и ударных инструментов ВШМ. За годы учебы Игорь неоднократно становился лауреатом первых премий различных конкурсов, стипендиат фонда «Бар5арыы», стипендиат президента РС (Я).

Высшую награду — Гран-При Международного конкурса пианистов им. М. Жиркова жюри вручило ученику Центральной музыкальной школы при МГК им. П.И. Чайковского Ляо Тинхун.

Стоит отметить, что все мы переживали за якутский конкурс в стенах Московской консерватории, за всех музыкантов, старались вникать в тонкости трактовок и интерпретаций музыкальных шедевров. Хочется, чтоб все участники успешного нашего конкурса, садясь за рояль и поднося руки к клавишам, вспомнили имя Марка Жиркова, где образ великого якутского композитора будет им помогать подниматься к вершинам мастерства. Всем организаторам, музыкантам хочется пожелать отличного здоровья, хорошего настроения, новых ярких свершений на ниве замечательнейшего из человеческих созданий — ИСКУССТВА. И ВСЕХ НАС — С ДНЁМ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ!

Более подробную информацию о Первом Международном конкурсе пианистов им. М.Жиркова слушайте на волне радио «РОССИЯ -САХА» В ПЯТНИЦУ В 07.25 И 13.25 30 АПРЕЛЯ.