Москва: Пианисты из 5-ти стран соревнуются на конкурсе памяти якутского композитора

10 апреля музыкальная общественность Якутии отметила 129-летие со дня рождения Марка Жиркова, основоположника якутского музыкального искусства. В этот же день взоры москвичей, ценителей фортепианной музыки были прикованы к Рахманиновскому залу Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, где состоялось торжественное открытие 1-го Международного конкурса пианистов им. М.Жиркова.

Якутский композитор М. Жирков родился в Вилюйске. Основы композиторского мастерства постигал в Московской консерватории.

Инициатива проведения конкурса именем своего знаменитого земляка принадлежит главе муниципального района «Вилюйский улус (район) Сергею Николаевичу ВИНОКУРОВУ. Еще в 2018 г. он инициировал первый межвузовский конкурс молодых вокалистов. А сегодня рады новому якутскому конкурсу пианистов профессура МГК им. Чайковского. Ещё до начала конкурса якутская делегация встречалась с ректором консерватории с профессором с С.А. СОКОЛОВЫМ.

На открытии мероприятия с приветственными речами выступили проектор МГК Л.Е. СЛУЦКАЯ, постоянный представитель Якутии при президенте РФ А.С. ФЕДОТОВ. Он зачитал яркое и емкое приветствие конкурсу главы Якутии А.С. НИКОЛАЕВА.

С интересом было выслушано приветственное слово главы Вилюйского улуса С.Н. ВИНОКУРОВА. От имени госкорпорации «Роскосмос» выступила Е.С. МИХЕЕВА.

Свое искусство фортепианной игры продемонстрировали прославленные музыканты: А. СЛЕПЦОВ (Якутия), Д. ЧЕФАНОВ (Москва), Д. ДЕЛЯНКЕР (Якутия).

Выступил председатель жюри первого Международного конкурса пианистов им. М.Жиркова, профессор, декан фортепианного отделения МГК им. Чайковского Андрей Александрович ПИСАРЕВ (Москва).

В творческом состязании будут представлены пианисты из следующих городов: Вилюйск (Якутия), Пятигорск, Фуцзянь (Китай), Якутск, Владимир, Ставрополь, Хабаровск, Москва, Чурапча, Тюмень, Белград (Сербия), Гуаньдун (Китай), Гуанси (Китай), Хэйлунцзян (Китай), Богота (Колумбия), Хоккайдо (Япония), Шанхай (Китай).

Состоялась конкурсная жеребьевка. Начинаются конкурсные состязания. Желаем успеха всем конкурсантам!

О развитии событий сообщает SakhaLife из Москвы Владимир ИНДИГИРСКИЙ, музыковед, композитор и наш постоянный автор.