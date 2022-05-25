На территории «Сколково» в Москве установили сэргэ

На полях X международной технологической конференции Startup Village, которая проходит в эти дни на территории Инновационного центра «Сколково», состоялась торжественная церемония установки сэргэ, представляющего собой сакральную коновязь, символ якутского гостеприимства и свидетельство многолетней дружбы.

Установка сэргэ приурочена к празднованию 100-летия со дня образования Якутской АССР и 10-летия сотрудничества между Якутией и фондом «Сколково». В церемонии открытия приняли участие глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и вице-президент по региональному и международному развитию фонда «Сколково» Юрий Сапрыкин.

«В ознаменование 100-летия нашей республики здесь, в центре инновационного развития нашей страны, появилось якутское сэргэ. Я благодарю фонд «Сколково» за поддержку нашей идеи. Для нас, для народа саха, сэргэ это непросто какой-то обыденный предмет, не просто коновязь, это священное дерево, которое объединяет все миры. И, безусловно, там, где устанавливается сэргэ, присутствует дух нашего народа. Поэтому хотелось бы, чтобы оно приносило удачу не только якутским стартапам, которые работают в центре, но и всему “Сколково”», – подчеркнул глава Якутии.

Само сэргэ представляет собой восьмигранный столб, облицованный листами матовой нержавеющей стали. Оно украшено традиционными орнаментальными мотивами, являющимися оберегом и благословением. Верхняя часть конструкции выполнена в виде Чорона, традиционного якутского сосуда для кумыса. На Сэргэ также нанесены логотипы 100-летия ЯАССР, технопарка «Якутия» и фонда «Сколково».

«Сэргэ, насколько я знаю, олицетворяет не только дерево, но и коновязь, которая должна стоять около каждого дома. Я считаю, что «Сколково» – это один большой дом для всех стартапов и якутских в том числе. Что характерно мы установили сэргэ на «Алее России», и надеюсь, что оно будет олицетворять долгосрочную стратегию планирования нашей работы. Это, наверное, один из первых подобных случаев среди наших регионов-партнеров. Я надеюсь, что Якутия заложила хорошее начало и задаст новую традицию для других регионов, но все равно будет первой, и мы всегда будем это помнить», – отметил Юрий Сапрыкин.

Напомним, в Инновационном центре «Сколково» проходит самая масштабная в России и СНГ конференция для технологических предпринимателей Startup Village. Мероприятие традиционно собирает основателей стартапов, менторов и инвесторов, представителей бизнеса, науки, органов власти со всей России. Якутия стала крупнейшим участником мероприятия: 65 якутских стартапов представляют в рамках конференции свои проекты, созданные при поддержке институтов инновационной экосистемы республики.