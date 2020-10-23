На I Всероссийский IT-фестиваль «ВеДеДо» поступило 800 работ
Оргкомитет фестиваля-конкурса «ВеДеДо», в который входят сотрудники АГИКИ и разработчики проекта, продолжают информировать вас о ходе I Всероссийского открытого IT-фестиваля-конкурса «Весёлый день дошкольника».
Последняя сотня работ пришла уже фактически за один день, загружать её пришлось и на второй день. Уже очевидно, что за оставшиеся 6 рабочих дней (а по выходным нам продолжают присылать письма-заявки) придёт ещё несколько сотен работ и в общем числе будет значительно больше 1000 работ.
Как будет выглядеть остановка приёма заявок? Очень просто, смотрите на скрин.
Внизу за 21.10.2020 ещё необработанные письма, но они пришли до 24.00 – и будут записаны на 21.10.2020. А выше уже пошло 22.10.2020 и все письма отнесены к новой дате. Как видите, мы их ещё даже не обрабатывали, но их черёд придёт.
Так же будет и 30.10.2020 в 24.00 по московскому времени. Всё просто. Остальные попадут на канал только в качестве внеконкурсных работ. Так же остановится подсчёт голосов и показателей качества голосования в выявлении обладателей призов зрительских симпатий.
Мы подробно вас информируем, чтобы к нам было как можно меньше вопросов после конкурса – он прозрачен, справедлив и принципиален.
Надеемся, что информации, расположенной на сайте https://vededo.ru/razvivayushchaya-sreda/konkursy-vededo/i-j-vserossijskij-otkrytyj-it-festival-konkurs-vededo вполне достаточно – читайте её внимательно.
Подведём промежуточные итоги после 800 «загруженных» работ и перед последними 6 днями этого конкурса. Выдано 572 сертификата участникам из 800 работ. Однако стали более небрежно оформлять заявки – видно, что спешат, поэтому и меньше, чем обычно выписываем.
Остальные участники, не беспокойтесь: кто захочет – получат свои сертификаты в порядке общей очереди с 15 ноября по 30 декабря нынешнего года, но не позже.
Расширилась география Фестиваля-конкурса по алфавиту с указанием новых республик, регионов и областей, которые появились в новой сотне. К имевшимся 42 прибавился Пермский край. Общее число участников (республик, областей, регионов, государств) достигло 43:
- Адыгея (Республика)
- Алания (РСО)
- Алтайский край
- Армения
- Архангельская область
- Башкортостан
- Брянская область
- Владимирская область
- Волгоградская область
- Вологодская область
- Забайкальский край
- Ивановская область
- Иркутская область
- Кабардино-Балкарская Республика
- Калмыкия (Республика)
- Канада
- Кемеровская область – Кузбасс
- Краснодарский край
- Липецкая область
- Магаданская область
- Москва
- Московская область
- Нижегородская область
- Новосибирская область
- Омская область
- Оренбургская область
- Пензенская область
- Пермский край
- Приморский край
- Ростовская область
- Саратовская область
- Севастополь
- Северная Осетия-Алания (Республика)
- Свердловская область
- Смоленская область
- Тамбовская область
- Татарстан (Республика)
- Тыва (Республика)
- Хабаровский край
- Хакасия (Республика)
- Чувашская Республика
- Якутия
- Ярославская область
Значительно вырос интерес к ютуб-каналу. Так, по статистике ютуб-канала в среднем задание–архив посмотрели 1878 человек и скачали 743 раз. Некоторые продолжают покупать конкурсные песни, хотя это совсем не нужно – они предоставляются Оргкомитетом бесплатно.
Во время набора этой сотни на сайт проекта «ВеДеДо» приходило от 5763 до 7457 против 5986 человек/день, то есть интерес вырос ещё на 25 %.
По времени просмотров на ютуб-канале ВеДеДо стало 1100 часов (было 814,9), самих просмотров было 71.7 тысячи – стало 80,1 тысяч. Таким образом, числа всё стремительнее нарастают, подписчиков стало + 774 (было + 685). В общей сложности все мини-фильмы просмотрели за 45,8 дней (по 24 часа в сутки беспрерывно). Это очень приятно для организаторов – значит то, что затеяли нужное дело.
Обратим ваше внимание на то, что происходит на «голосовании» за призы зрительских симпатий. Здесь явно стало видно «накручивание» просмотров за своих.
За период с 24 сентября по 22 октября среди конкурсных работ на данный момент выделились лидеры:
- 684 номер «Глоток воды» (0.46/19,6 % – время просмотров, 1957 самих просмотров). Фильм не смотрят, а только голосуют – это не победа.
- 334 номер «Светофор» (0.38/48,7 % – время просмотров, 1931 самих просмотров). Фильм смотрят наполовину. Это хороший результат.
- 589 номер «Любимые книжки» (0,38/20.7 – время просмотров, 1762 просмотра). Фильм не смотрят, а только за него голосуют.
- 342 номер «Любимые книжки» (0.36/21,5 % – время просмотров, 1620 самих просмотров). Фильм не смотрят, а только за него голосуют.
- 495 номер «Любимые книжки» (1,08/29,5 % – время просмотров, 1314 самих просмотров). Фильм не смотрят, а только за него голосуют.
- 115 номер «Любимые книжки» (1.38/65,8 % – время просмотров, 1314 самих просмотров). Фильм смотрят и голосуют.
Таким образом, единственный лидер среди приведенных – это 115 номер. Остальные цифры легко увидеть и самим.
Делайте выводы, уважаемые болельщики. Нас не обманет количество «накрученных» заходов на выбранный вами ролик.
География всего мира «заходов» на сайт большая, но в конкурсе не участвуют, поэтому нас это не сильно уже интересует. Нам любопытно: появится ли третья страна, чтобы фестиваль-конкурс по факту уже стал международным. Ждём. Вдруг это случится? Будет здорово!
Теперь самое интересное: посмотрим статистику присланных работ. Ведь уже «Восьмая Сотня» – тут также легко вычислить процент предпочтений конкурсантов:
- Номинация «Пробуждение» от 701 позиции – 19%
- Номинация «Глоток воды» от 734 позиции – 8%
- Номинация «Учусь одеваться» от 705 позиции– 19%
- Номинация «Светофор» от 714 позиции – 14%
- Номинация «Любимые книжки» от 703 позиции – 40%
Вывод можно сделать тот же – чтение книг у наших детей – это самое любимое занятие!
По итогам голосования пропорция вдвое устойчиво сохраняется на стороне песни «Любимые книжки», практически вдвое больше, чем позиции № 3 «Учусь одеваться» и № 4 «Светофор».
Напоминаем, заявки для участия в конкурсе принимаются до 30 октября включительно, а по ссылке на сайте «ВеДеДо» https://vededo.ru/razvivayushchaya-sreda/konkursy-vededo/i-j-vserossijskij-otkrytyj-it-festival-konkurs-vededo можно подробно ознакомиться с положением и информацией по конкурсу.
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