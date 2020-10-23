На I Всероссийский IT-фестиваль «ВеДеДо» поступило 800 работ

Оргкомитет фестиваля-конкурса «ВеДеДо», в который входят сотрудники АГИКИ и разработчики проекта, продолжают информировать вас о ходе I Всероссийского открытого IT-фестиваля-конкурса «Весёлый день дошкольника».

Последняя сотня работ пришла уже фактически за один день, загружать её пришлось и на второй день. Уже очевидно, что за оставшиеся 6 рабочих дней (а по выходным нам продолжают присылать письма-заявки) придёт ещё несколько сотен работ и в общем числе будет значительно больше 1000 работ.

Как будет выглядеть остановка приёма заявок? Очень просто, смотрите на скрин.

Внизу за 21.10.2020 ещё необработанные письма, но они пришли до 24.00 – и будут записаны на 21.10.2020. А выше уже пошло 22.10.2020 и все письма отнесены к новой дате. Как видите, мы их ещё даже не обрабатывали, но их черёд придёт.

Так же будет и 30.10.2020 в 24.00 по московскому времени. Всё просто. Остальные попадут на канал только в качестве внеконкурсных работ. Так же остановится подсчёт голосов и показателей качества голосования в выявлении обладателей призов зрительских симпатий.

Мы подробно вас информируем, чтобы к нам было как можно меньше вопросов после конкурса – он прозрачен, справедлив и принципиален.

Надеемся, что информации, расположенной на сайте https://vededo.ru/razvivayushchaya-sreda/konkursy-vededo/i-j-vserossijskij-otkrytyj-it-festival-konkurs-vededo вполне достаточно – читайте её внимательно.

Подведём промежуточные итоги после 800 «загруженных» работ и перед последними 6 днями этого конкурса. Выдано 572 сертификата участникам из 800 работ. Однако стали более небрежно оформлять заявки – видно, что спешат, поэтому и меньше, чем обычно выписываем.

Остальные участники, не беспокойтесь: кто захочет – получат свои сертификаты в порядке общей очереди с 15 ноября по 30 декабря нынешнего года, но не позже.

Расширилась география Фестиваля-конкурса по алфавиту с указанием новых республик, регионов и областей, которые появились в новой сотне. К имевшимся 42 прибавился Пермский край. Общее число участников (республик, областей, регионов, государств) достигло 43:

Адыгея (Республика) Алания (РСО) Алтайский край Армения Архангельская область Башкортостан Брянская область Владимирская область Волгоградская область Вологодская область Забайкальский край Ивановская область Иркутская область Кабардино-Балкарская Республика Калмыкия (Республика) Канада Кемеровская область – Кузбасс Краснодарский край Липецкая область Магаданская область Москва Московская область Нижегородская область Новосибирская область Омская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Приморский край Ростовская область Саратовская область Севастополь Северная Осетия-Алания (Республика) Свердловская область Смоленская область Тамбовская область Татарстан (Республика) Тыва (Республика) Хабаровский край Хакасия (Республика) Чувашская Республика Якутия Ярославская область

Значительно вырос интерес к ютуб-каналу. Так, по статистике ютуб-канала в среднем задание–архив посмотрели 1878 человек и скачали 743 раз. Некоторые продолжают покупать конкурсные песни, хотя это совсем не нужно – они предоставляются Оргкомитетом бесплатно.

Во время набора этой сотни на сайт проекта «ВеДеДо» приходило от 5763 до 7457 против 5986 человек/день, то есть интерес вырос ещё на 25 %.

По времени просмотров на ютуб-канале ВеДеДо стало 1100 часов (было 814,9), самих просмотров было 71.7 тысячи – стало 80,1 тысяч. Таким образом, числа всё стремительнее нарастают, подписчиков стало + 774 (было + 685). В общей сложности все мини-фильмы просмотрели за 45,8 дней (по 24 часа в сутки беспрерывно). Это очень приятно для организаторов – значит то, что затеяли нужное дело.

Обратим ваше внимание на то, что происходит на «голосовании» за призы зрительских симпатий. Здесь явно стало видно «накручивание» просмотров за своих.

За период с 24 сентября по 22 октября среди конкурсных работ на данный момент выделились лидеры:

684 номер «Глоток воды» (0.46/19,6 % – время просмотров, 1957 самих просмотров). Фильм не смотрят, а только голосуют – это не победа. 334 номер «Светофор» (0.38/48,7 % – время просмотров, 1931 самих просмотров). Фильм смотрят наполовину. Это хороший результат. 589 номер «Любимые книжки» (0,38/20.7 – время просмотров, 1762 просмотра). Фильм не смотрят, а только за него голосуют. 342 номер «Любимые книжки» (0.36/21,5 % – время просмотров, 1620 самих просмотров). Фильм не смотрят, а только за него голосуют. 495 номер «Любимые книжки» (1,08/29,5 % – время просмотров, 1314 самих просмотров). Фильм не смотрят, а только за него голосуют. 115 номер «Любимые книжки» (1.38/65,8 % – время просмотров, 1314 самих просмотров). Фильм смотрят и голосуют.

Таким образом, единственный лидер среди приведенных – это 115 номер. Остальные цифры легко увидеть и самим.

Делайте выводы, уважаемые болельщики. Нас не обманет количество «накрученных» заходов на выбранный вами ролик.

География всего мира «заходов» на сайт большая, но в конкурсе не участвуют, поэтому нас это не сильно уже интересует. Нам любопытно: появится ли третья страна, чтобы фестиваль-конкурс по факту уже стал международным. Ждём. Вдруг это случится? Будет здорово!

Теперь самое интересное: посмотрим статистику присланных работ. Ведь уже «Восьмая Сотня» – тут также легко вычислить процент предпочтений конкурсантов:

Номинация «Пробуждение» от 701 позиции – 19%

Номинация «Глоток воды» от 734 позиции – 8%

Номинация «Учусь одеваться» от 705 позиции– 19%

Номинация «Светофор» от 714 позиции – 14%

Номинация «Любимые книжки» от 703 позиции – 40%

Вывод можно сделать тот же – чтение книг у наших детей – это самое любимое занятие!

По итогам голосования пропорция вдвое устойчиво сохраняется на стороне песни «Любимые книжки», практически вдвое больше, чем позиции № 3 «Учусь одеваться» и № 4 «Светофор».

Напоминаем, заявки для участия в конкурсе принимаются до 30 октября включительно, а по ссылке на сайте «ВеДеДо» https://vededo.ru/razvivayushchaya-sreda/konkursy-vededo/i-j-vserossijskij-otkrytyj-it-festival-konkurs-vededo можно подробно ознакомиться с положением и информацией по конкурсу.