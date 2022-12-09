Молодые ученые определили новые направления деятельности

В Федеральном исследовательском центре «ЯНЦ СО РАН» состоялась IV молодежная конференция по медико-биологическим, аграрным, техническим, физико-математическим и гуманитарным наукам, приуроченная к Десятилетию года науки и технологий в Российской Федерации.

По словам одного из организаторов, старшего научного сотрудника ИКФИА, к.ф.-м.н. Игоря Колтовского, такие конференции начали проводить после объединения научно-исследовательских институтов, молодежных лабораторий и создания Федерального исследовательского центра. «Мероприятие ежегодное, сегодня мы проводим уже 4-ю конференцию. Главное, что молодые ученые, принимая участие в таких конкурсах, учатся выступать перед большой аудиторией, их работы оцениваются членами жюри, которые своим экспертным мнением скажут о плюсах и минусах работ выступающих. Отрадно отметить, с каждым годом увеличивается количество участников. К нам подключились студенты и аспиранты других образовательных учреждений» — сказал Игорь Колтовской.

Открывая конференцию, в приветственном слове Главный ученый секретарь ФИЦ «ЯНЦ СО РАН», к.т.н. Петр Мордовской поблагодарил Минобрнауки РС (Я) и Научно-образовательный фонд молодых учёных РС (Я) за неоценимую поддержку при организации и проведении конференции. Он призвал молодых ученых к активному обсуждению тем, которые сегодня будут представлены в разных секциях. Основные тезисы будут опубликованы в сборнике докладов.

Во время форума заслушано более 50 докладов молодых ученых, аспирантов институтов ФИЦ «ЯНЦ СО РАН», Института мерзлотоведения СО РАН, СВФУ и АГАТУ.

Молодой ученый, младший научный сотрудник молодежной лаборатории «Человек и Арктика» ИГИПМНС Александр Винокуров признался, что для него участие в конференции дает возможность обмена мнениями по проводимому исследованию, интересно послушать работы коллег из других институтов. «Главное, что в итоге мы можем выработать принцип междисциплинарного подхода при разработке научных исследований».

Старший научный сотрудник института проблем нефти и газа Виктор Копылов отметил, что сбор такого большого количества молодых и перспективных ученых дает возможность участникам поделиться опытом, определить новые направления в своей деятельности.

Подведение итогов и награждение будет во время объединенного ученого совета в середине декабря.