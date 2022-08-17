17.08.2022
08:50
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Общество

Многодетные семьи получат выплаты на школьные принадлежности

Рассчитывать на него могут малоимущие семьи с тремя и более детьми в возрасте до 23 лет.

Многодетные семьи в республике могут получить ежегодную выплату на школьные принадлежности детям в размере 3884 рублей. Рассчитывать на него могут малоимущие семьи с тремя и более детьми в возрасте до 23 лет, сообщили ИА YakutiaMedia в Центре «Мои Документы». 

Оформить выплату можно на портале e-yakutia.ru и в центре «Мои Документы», записавшись по ссылке. Родителям необходимо предоставить: — паспорта — ИНН — СНИЛС — свидетельства о рождении всех детей — свидетельство о заключении или расторжении брака (об установлении отцовства при наличии) — трудовые книжки — справки о доходах за год (для ИП — налоговую декларацию и книгу учета) — справку из школы — реквизиты счета на карту «Мир».

Кроме того, потребуется справка с места учебы и о размере стипендии ребенка до 23 лет и справка о размере выплачиваемых алиментов при наличии. Срок оформления составляет десять рабочих дней, а при оформлении через «Мои Документы» — 13 дней.

Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia
Источник: YakutiaMedia

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