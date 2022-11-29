Министр цифрового развития РФ поможет продвижению «Кындыкана»

Координатор партийного проекта «Цифровая Россия» в Якутии Баир Дамдинжапов с командой представили министру цифрового развития России Максуту Шадаеву бренд «Кындыкан» на федеральном форуме «Цифровой Алмаз»

Одним из направлений бренда является создание единой платформы базы знаний и переводов для изучения коренных малочисленных языков. На сегодняшний день в России ориентировочно 277 языков, на котором говорят 193 народа, из которых по разным данным 47-50 коренных малочисленных народов России, 18 из которых находятся под угрозой исчезновения.

Командой проекта было проведено исследование, по итогам которого было выявлено около 10 уникальных одиночных проектов, которые перестали актуализироваться, более того нет возможности работать с этими данными в открытом порядке посредством API.

«После презентации всех направлений нашего проекта, мы получили положительный результат, нам окажут поддержку в продвижении «Кындыкан» на крупных площадках, также федеральный министр отметил, что наш регион является особенным местом, где бережное отношение к традициям гармонично сочетается с развитием новых технологий. Это очень важная инициатива для малочисленных коренных народов, и я, как координатор партпроекта «Цифровая Россия» продолжу реализацию проектов, направленных на сохранение их культуры и языков» — прокомментировал председатель федерации компьютерного спорта РС(Я), координатор федерации компьютерного спорта России, координатор партийного проекта «Цифровая Россия» в Якутии Баир Дамдинжапов.

Напомним, народная программа «Единой России» — «Современное образование и передовая наука» направлена на научно-технологическое развитие Российской Федерации, на обеспечение прорыва в приоритетных высокотехнологичных направлениях и технологическую независимость в базовых отраслях экономики. Цифровизация открывает огромные возможности получения новых знаний, освоения новых профессий и развития экономики в целом. Партийный проект «Цифровая Россия» направлен на решение широкого круга вопросов: поддержку российских ИТ-компаний и учителей информатики, обеспечение доступной и безопасной цифровой среды для всех пользователей, развитие цифровых финансовых активов и киберспорта, поддержку отечественных цифровых сервисов и платформ социальной направленности.