Официально: Избран руководитель ЯНЦ СО РАН

Михаил Лебедев одержал безоговорочную победу на выборах руководителя ЯНЦ СО РАН

На прошедших 15 июня 2022 года выборах генерального директора Федерального исследовательского центра «Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» безоговорочную победу одержал действующий руководитель Центра, член-корреспондент РАН, доктор технических наук Михаил Петрович Лебедев. Сегодня, 16 июня, итоги выборов были утверждены на заседании Объединенного ученого совета ЯНЦ СО РАН.

Генеральный директор ФИЦ «ЯНЦ СО РАН», член-корреспондент РАН Михаил Лебедев набрал 72% голосов избирателей, директор Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства им. М.Г. Сафронова, член-корреспондент РАН Леонид Владимиров — 15,5%, главный научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны СО РАН Евгений Николин набрал 12,2% голосов. Общая явка на выборах составила 91% от списочного состава работников. Из 1127 человек на выборах проголосовали 1026 человек.

Заместитель председателя ОУС, заместитель генерального директора ЯНЦ СО РАН по науке и программ развития, кандидат биологических наук Татьяна Салова подчеркнула, что за всю историю Сибирского отделения РАН такой высокой явки избирателей на выборах руководителей еще не было. От Головного центра (ЯНЦ СО РАН) на выборах проголосовали 98,5% работников, ИБПК СО РАН — 80% работников, ИГИиПМНС СО РАН — 98,1%, ИПНГ СО РАН — 98%, ИГДС СО РАН — 97%, ИФТПС СО РАН — 88,6%, ИКФИА СО РАН — 88%, ЯНИИСХ — 90,1% работников.

Председатель избирательной комиссии, директор Института космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера СО РАН, доктор физико-математических наук Сергей Стародубцев ознакомил членов ОУС с протоколом решения трудового коллектива ФГБУН ФИЦ «Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» по выборам генерального директора.

На заседании ОУС единогласно было утверждено решение трудового коллектива ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» о том, что по результатам тайного голосования член-корреспондент РАН Михаил Петрович Лебедев избран коллективом на должность генерального директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федеральный исследовательский центр «Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук».

«Я очень благодарен вам за вашу поддержку, за ваше доверие, дорогие коллеги. Мы все очень добросовестно работали, весь наш коллектив. На меня возложена большая ответственность, и я уверен, что все намеченные нами задачи мы выполним, опыт, как вы знаете, у меня есть», — сказал Михаил Лебедев.

В свою очередь Евгений Николин и Леонид Владимиров также поблагодарили своих избирателей и поздравили Михаила Лебедева с очень убедительной победой.

«Главное достижение нашей выборной кампании это то, что она показала, что у нас есть единый коллектив Якутского научного центра. Такого дружного голосования я не помню», — подчеркнул член-корреспондент РАН, советник РАН ИБПК СО РАН Никита Гаврилович Соломонов.

Через ВКС участие в заседании ОУС из Санкт-Петербурга принял ректор Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова Анатолий Алексеев. «Поздравляю с победой Михаила Петровича, желаю ФИЦу успехов, потому что 91% явки показывает, что коллектив очень болеет за развитие Якутского научного центра. Северо-Восточный федеральный университет является хорошим партнером Якутского научного центра. Нами подписано Соглашение о совместной деятельности и я надеюсь, что у нас всё будет хорошо — и по НОЦу и по большим федеральным проектам. Нам предстоит еще много работать и поддерживать друг друга», — отметил Анатолий Николаевич.