15.06.2022
21:55
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Якутия

Кто выиграл на выборах руководителя ЯНЦ?

Михаил ЛЕБЕДЕВ одержал убедительную победу на выборах руководителя ФИЦ ЯНЦ СО РАН. Его соперник Леонид ВЛАДИМИРОВ не смог заручиться поддержкой в научном сообществе, сообщает тгк PRyanya Якутия

-Результаты будут объявлены завтра, 16 июня на заседании Объединенного ученого совета, сообщили SakhaLife в пресс-службе ЯНЦ СО РАН.

Фото: тгк PRyanya Якутия
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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