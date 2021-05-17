Мэр Якутска в шоке

Оперштаб г. Якутска по противодействию коронавирусной инфекции за неделю проверил 286 объектов

Сводной группой Оперативного штаба города Якутска в ходе ежедневных рейдовых мероприятий по объектам торговли, сферы услуг, образовательным учреждениям и развлекательным заведениям столицы с 11 по 16 мая проверено 286 объектов. Выявлено 43 нарушения, составлено 7 актов и 19 протоколов по ст. 3.8 КоАП РС(Я).

По информации городского оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции, 15 мая сводная группа и представители территориальных органов управления проверили 95 объектов торговли, выявлено 10 нарушений.

В ночь 15 и 16 мая сводной группой проверены 64 развлекательных заведений столицы. Выявлено 7 нарушений, составлено 7 актов и 19 протоколов по ст. 3.8 КоАП РС (Я).

Нарушения выявлены в баре «Dream», караоке-баре «Geография», КДЦ «Новый Пекин», баре «Pizza Beer», баре «Контакт», баре «Overtime», рестобаре «Panem».

«В отчетах оперштаба постоянно фигурируют одни и те же названия развлекательных заведений. В отношении них пора составлять протоколы по статье, которая подразумевает приостановление деятельности заведения», — сказал глава города Якутска Евгений Григорьев во время очередного совещания городского оперативного штаба г. Якутска по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Глава поручил провести совместный рейд с Управлением ГО и ЧС по г. Якутску для составления протоколов по ст. 20.6.1 КоАП РФ.

Всего с 11 по 16 мая сводной группой проверено 286 объектов. Выявлено 43 нарушения, составлено 7 актов и 19 протоколов по ст. 3.8 КоАП РС(Я), проведены 42 профилактические беседы о необходимости соблюдать меры против распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, согласно ст. 3.8. КоАП РС (Я) несоблюдение требований нормативных правовых актов РС (Я), направленных на предотвращение и устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 4 тыс. рублей, на юридических лиц — от 200 тыс. рублей до 300 тыс. рублей.

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По состоянию на 17 мая, в Якутии выявлено 105 новых случаев заражения COVID-19, в том числе в Якутске 64 случая. Зафиксировано распространение нового британского штамма коронавирусной инфекции.