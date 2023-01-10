Майор ВВС об инциденте с самолетом Ан-26-100: Это нонсенс!

МАЙОР ВВС ИЗУМИЛСЯ ИНЦИДЕНТУ С ОТКРЫВШЕЙСЯ В ВОЗДУХЕ ДВЕРЬЮ САМОЛЁТА, ЛЕТЕВШЕГО В МАГАДАН: ЭТО НОНСЕНС.

Фото: Следственный комитет РФ

Ан-26 следовал из якутского села Маган.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» лётчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолётах Андрей Краснопёров допустил, что в судне могла быть трещина.

«Я впервые слышу, чтобы такое произошло на таком типе самолёта. Это нонсенс. Обычно рампа закрывается надёжно, петли очень мощные. Возможно, там просто микротрещина образовалась. Надо понять, почему эта рампа оторвалась, узнать, какого года был самолёт. Есть понятие «усталость, нагрузка металла». Надо выяснить, сколько эксплуатировался он».

Правоохранители отметили, что грузовая рампа сорвалась с замков и открылась, после чего часть багажа вылетела из судна. На борту находились 25 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто не пострадал.

Самолёту удалось вернуться обратно в Маган.