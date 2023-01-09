У самолета рейса Якутск — Магадан открылась дверь в полете (видео)

У самолета рейса Якутск — Магадан открылась дверь прямо во время полета, но катастрофы удалось избежать: пассажиры отделались испугом и сдутыми шапками. Самолет Ан-26-100 удалось быстро вернуть в аэропорт и посадить, все 25 человек на борту не пострадали.

Теперь причины этого инцидента, едва не приведшего к катастрофе, будут расследовать в транспортной прокуратуре.

Источник: ТГК Zvezdanews