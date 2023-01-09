09.01.2023
21:16
567

Происшествия

У самолета рейса Якутск — Магадан открылась дверь в полете (видео)

У самолета рейса Якутск — Магадан открылась дверь прямо во время полета, но катастрофы удалось избежать: пассажиры отделались испугом и сдутыми шапками. Самолет Ан-26-100 удалось быстро вернуть в аэропорт и посадить, все 25 человек на борту не пострадали.

Теперь причины этого инцидента, едва не приведшего к катастрофе, будут расследовать в транспортной прокуратуре.

Источник: ТГК Zvezdanews

Один комментарий на «У самолета рейса Якутск — Магадан открылась дверь в полете (видео)»
  1. Александр 09.01.2023 21:45

    ⚡️⚡️В Республике Саха (Якутия) проводится доследственная проверка по факту возврата воздушного судна Ан-26 в аэропорт вылета вследствие разгерметизации салона

    Предварительно установлено, что 9 января 2023 года около 14 часов по местному времени у воздушного судна Ан-26, следовавшего по маршруту «Маган – Магадан», после взлета из аэропорта Маган Республики Саха (Якутия) в результате срыва замков грузовой рампы с правой стороны произошло частичное ее открытие, после чего были повреждены правое и центральное крепление рампы и часть багажа вылетела из самолета.

    На борту самолета находились 25 пассажиров и 6 членов экипажа.

    Командиром воздушного судна было принято решение о возвращении самолета в аэропорт вылета. Посадка произведена благополучно, пострадавших и иных повреждений воздушного судна нет.

    По данному факту Якутским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

    Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, опрошены члены экипажа, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

    Пресс-службы Восточного межрегионального следственного управления на транспорте РФ.

    Ответить

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх