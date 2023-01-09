09.01.2023
21:16
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Происшествия
У самолета рейса Якутск — Магадан открылась дверь в полете (видео)
У самолета рейса Якутск — Магадан открылась дверь прямо во время полета, но катастрофы удалось избежать: пассажиры отделались испугом и сдутыми шапками. Самолет Ан-26-100 удалось быстро вернуть в аэропорт и посадить, все 25 человек на борту не пострадали.
Теперь причины этого инцидента, едва не приведшего к катастрофе, будут расследовать в транспортной прокуратуре.
Источник: ТГК Zvezdanews
Один комментарий на «У самолета рейса Якутск — Магадан открылась дверь в полете (видео)»
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⚡️⚡️В Республике Саха (Якутия) проводится доследственная проверка по факту возврата воздушного судна Ан-26 в аэропорт вылета вследствие разгерметизации салона
Предварительно установлено, что 9 января 2023 года около 14 часов по местному времени у воздушного судна Ан-26, следовавшего по маршруту «Маган – Магадан», после взлета из аэропорта Маган Республики Саха (Якутия) в результате срыва замков грузовой рампы с правой стороны произошло частичное ее открытие, после чего были повреждены правое и центральное крепление рампы и часть багажа вылетела из самолета.
На борту самолета находились 25 пассажиров и 6 членов экипажа.
Командиром воздушного судна было принято решение о возвращении самолета в аэропорт вылета. Посадка произведена благополучно, пострадавших и иных повреждений воздушного судна нет.
По данному факту Якутским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, опрошены члены экипажа, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Пресс-службы Восточного межрегионального следственного управления на транспорте РФ.