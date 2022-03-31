31.03.2022
00:51
181

Политика

КПРФ выдвинула своего кандидата на выборы депутата Ил Тумэна

Как известно, ЦИК РС(Я) назначила дополнительные выборы народного депутата республики шестого созыва по Олекминскому одномандатному избирательному округу № 12 на 5 июня 2022 года.

На заседании бюро Якутского рескома КПРФ, которое состоялось на днях, принято решение о выдвижении кандидатом в народные депутаты РС(Я) по Олекминскому одномандатному избирательному округу № 12 художественного руководителя Национально-культурного центра “Гармония” Олекминского района Алены Николаевны КОЛМЫГИНОЙ.

Алена Колмыгина родилась 2 февраля 1976 года в селе Олекминское Олекминского района. Окончила в 2002 году Якутский колледж культуры и искусства, ГАУ ДПО “Высшая школа инновационного менеджмента” при Главе Республики Саха (Якутия) по специальности “Государственное и муниципальное управление”.

В настоящее время учится на третьем курсе юридического факультета Якутского экономико-правового института — филиал Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования “Академия труда и социальных отношений”.

После окончания школы с 1992-го по 1997 год Алена Николаевна работала ветеринарным санитаром крестьянского хозяйства “Борисов Николай Семенович”, помощником воспитателя яслей-сада “Колокольчик” в селе Олекминское. Дальнейшая трудовая деятельность Алены Николаевны в основном связана со сферой культуры — методист Дома культуры поселка Чульман, организатор средней школы №14 поселка Серебряный Бор Нерюнгринского района; хореограф средней школы № 1 города Олекминска, методист культурно-этнографического центра, главный художественный руководитель, директор Центра культуры и досуга, художественный руководитель муниципального бюджетного учреждения “Национально-культурный центр “Гармония” Олекминского района.

Она также трудилась организатором детского движения в средней школе № 2 города Олекминска; работала культорганизатором филиала Байкальского госуниверситета экономики и права в Якутске, а также главным специалистом по социальным вопросам администрации МО “Город Олекминск”. В настоящее время Алена Николаевна проживает в Олекминске. Воспитывает двоих детей. 

Территория Олекминского одномандатного избирательного округа включает в себя весь Олекминский район. Число избирателей на 1 января 2022 года составляет 17 029.

Николай Кульбертинов выдвинут на досрочные выборы депутата Ил Тумэна
«Новые люди» выдвинули кандидата на выборы главы района
ЛДПР выдвинула своего кандидата на выборах депутата республики
Источник: Ирина УШАКОВА, секретарь Якутского рескома КПРФ.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх