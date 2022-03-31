КПРФ выдвинула своего кандидата на выборы депутата Ил Тумэна

Как известно, ЦИК РС(Я) назначила дополнительные выборы народного депутата республики шестого созыва по Олекминскому одномандатному избирательному округу № 12 на 5 июня 2022 года.

На заседании бюро Якутского рескома КПРФ, которое состоялось на днях, принято решение о выдвижении кандидатом в народные депутаты РС(Я) по Олекминскому одномандатному избирательному округу № 12 художественного руководителя Национально-культурного центра “Гармония” Олекминского района Алены Николаевны КОЛМЫГИНОЙ.

Алена Колмыгина родилась 2 февраля 1976 года в селе Олекминское Олекминского района. Окончила в 2002 году Якутский колледж культуры и искусства, ГАУ ДПО “Высшая школа инновационного менеджмента” при Главе Республики Саха (Якутия) по специальности “Государственное и муниципальное управление”.

В настоящее время учится на третьем курсе юридического факультета Якутского экономико-правового института — филиал Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования “Академия труда и социальных отношений”.

После окончания школы с 1992-го по 1997 год Алена Николаевна работала ветеринарным санитаром крестьянского хозяйства “Борисов Николай Семенович”, помощником воспитателя яслей-сада “Колокольчик” в селе Олекминское. Дальнейшая трудовая деятельность Алены Николаевны в основном связана со сферой культуры — методист Дома культуры поселка Чульман, организатор средней школы №14 поселка Серебряный Бор Нерюнгринского района; хореограф средней школы № 1 города Олекминска, методист культурно-этнографического центра, главный художественный руководитель, директор Центра культуры и досуга, художественный руководитель муниципального бюджетного учреждения “Национально-культурный центр “Гармония” Олекминского района.

Она также трудилась организатором детского движения в средней школе № 2 города Олекминска; работала культорганизатором филиала Байкальского госуниверситета экономики и права в Якутске, а также главным специалистом по социальным вопросам администрации МО “Город Олекминск”. В настоящее время Алена Николаевна проживает в Олекминске. Воспитывает двоих детей.

Территория Олекминского одномандатного избирательного округа включает в себя весь Олекминский район. Число избирателей на 1 января 2022 года составляет 17 029.