«Новые люди» выдвинули кандидата на выборы главы района

26 марта 2022 года в городе Якутске состоялось партийное мероприятие политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» по выдвижению кандидата на должность главы МО «Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район)», сообщает телеграмм-канал Центризбиркома Якутии.

На учете в региональном отделении в Республике Саха (Якутия) политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» состоит 8 членов. Согласно п. 24.9 статьи 24 Устава политической партии, необходимое число для принятия решения 5 и более человек. Всего для участия в заседании было зарегистрировано 6 человек. Таким образом, кворум, необходимый для принятия решения, имелся.

На должность главы МР «Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район)» была выдвинута единственная кандидатура ТУПРИНА Василия Лаврентьевича. Счетной комиссией проведена процедура тайного голосования. Все условия тайного голосования были соблюдены. Кандидатом от партии на должность главы Анабарского национального (долгано-эвенкийского) улуса (района) единогласно был выдвинут Туприн Василий Лаврентьевич.

Таким образом, мероприятие по выдвижению кандидата на досрочных выборах главы муниципального образования «Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район)», назначенных на 15 мая 2022 года, состоялось, сообщает телеграмм-канал ЦИК Якутии.

По общедоступным данным, Василий Туприн являлся учредителем и директором трех ликвидированных предприятий – ООО «Абсолют Компани», ООО «Полярная звезда» и ООО «Сегун». Ликвидировано так же юридическое лицо ИП Туприн Василий Лаврентьевич.

В данное время соискатель кресла главы Анабарского улуса выступает учредителем ООО «Модун». Директором, в отличие от уже ликвидированных предприятий, выступает не сам Туприн, а другой человек. Так же Туприн является председателем общего собрания родовой общины «Уэле», основной деятельностью которой является охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях.