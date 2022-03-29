Николай Кульбертинов выдвинут на досрочные выборы депутата Ил Тумэна

ЕДИНАЯ РОССИЯ выдвинула кандидата на досрочных выборах народного депутата Республики Саха (Якутия) по Олекминскому одномандатному избирательному округу N 12, сообщает тгк ЦИК.

28 марта 2022 года в г. Якутске состоялось заседание Президиума регионального политического совета Якутского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В соответствии с пп. «в» п.1 ст. 27 ФЗ-95, Центризбирком республики был своевременно уведомлен в установленном порядке о предстоящем партийном мероприятии.

В заседании присутствовала член Центризбиркома РС(Я) с правом решающего голоса Екатерина Андреева.

В заседании приняли участие 8 членов Президиума регионального политического совета Якутского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кворум был обеспечен.

Рассмотрен вопрос о выдвижении списка кандидатов на дополнительных выборах народного депутата РС(Я) шестого созыва по Олёкминскому одномандатному избирательному округу №12. В результате тайного голосования принято единогласное решение о выдвижении Кульбертинова Николая Ивановича в указанном списке.

Выдвижение кандидата состоялось в полном соответствии с законом и Уставом политической партии, соблюдены все условия и порядок выдвижения. В ближайшее время документы будут представлены в Центризбирком республики для заверения списка кандидатов по одномандатному избирательному округу, затем сданы в окружную избирательную комиссию.

Напомним, что досрочные выборы народного депутата РС(Я) по Олекминскому одномандатному избирательному округу назначены на 5 июня т.г. В настоящее время идёт этап выдвижения кандидатов.