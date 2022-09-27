Казахстан будет выдавать России уклонившихся от мобилизации, если их объявят в розыск

Казахстан будет выдавать России разыскиваемых за уклонение от мобилизации граждан в случае объявления их в розыск Об этом заявил глава МВД Марат Ахметжанов. Глава МВД уточнил, что речь идет только о преступниках, виновных в уголовных правонарушениях, объявленных в международный розыск. «Розыск граждан России военкоматами не является правовым основанием для их выдачи на родину из Казахстана», — заявил министр внутренних дел республики Марат Ахметжанов. С 21 сентября границу с Казахстаном пересекли примерно 98 тысяч россиян сообщает тгк Yakutsk News