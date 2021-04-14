Камелёк идет по планете!

Дорогие друзья, мы счастливы от того, что продукцию нашей компании любят и выбирают не только в республике, но и далеко за ее пределами. Мы отправляем заказы к любую точку России и мира, а наши магазины успешно функционируют в таких странах, как Южная Корея, США, Казахстан, Монголия, Филиппины и радуют ассортиментом, как земляков, так и всех ценителей культуры народа саха.



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Сайт: www.kamelek.ru

Наши магазины:

Пр.Ленина 36

ТРК «Туймаада» 1 этаж

ТЦ «Айсберг» 2 этаж