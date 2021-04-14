14.04.2021
18:53
64
Общество
Камелёк идет по планете!
Дорогие друзья, мы счастливы от того, что продукцию нашей компании любят и выбирают не только в республике, но и далеко за ее пределами. Мы отправляем заказы к любую точку России и мира, а наши магазины успешно функционируют в таких странах, как Южная Корея, США, Казахстан, Монголия, Филиппины и радуют ассортиментом, как земляков, так и всех ценителей культуры народа саха.
Сегодня нет границ! Просто заходи на сайт. Просто выбирай. Просто приобретай! Камелек ближе, чем можно представить!
Сайт: www.kamelek.ru
Наши магазины:
Пр.Ленина 36
ТРК «Туймаада» 1 этаж
ТЦ «Айсберг» 2 этаж
Фото: ТПП "Камелек"
Источник: на правах рекламы
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+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
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