Как жителя Якутии обманули по фальшивому объявлению на сайте

Следователями ОМВД России по Алданскому району расследуется уголовное дело по факту совершения мошеннических действий в отношении местного жителя. Заявитель разместил на сайте объявление о приобретении или аренде дробильной установки для работы на карьере. На объявление откликнулся мужчина, который предложил потерпевшему арендовать не только имеющуюся у него дробильную установку, которая якобы находится в г. Нерюнгри, но и бульдозер. Между сторонами был заключен договор на оказание услуг автотранспорта, грузоподъемных машин и строительных механизмов, стоимость которого составила 990 000 рублей. Потерпевший произвел оплату в полном объеме. «Арендодатель» подтвердил получение денежных средств и пообещал отправить трал с дробилкой и бульдозером, после чего перестал отвечать на сообщения и звонки. Тогда потерпевший понял, что общался с мошенниками.