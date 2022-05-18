Известный охотник выслеживает опасного медведя-шатуна

Очевидцы в Горном улусе сообщают о том, что медведь задрал кобылу вблизи села Бердигестях, сообщает тгк Охота и рыбалка в Якутии.

Хищник, взломав металлическую сетку изгороди, напал на пасущуюся лошадь. При этом ранил одну кобылу. Также стало известно, что пропал жеребец из табуна. В эти дни известный в районе кадровый охотник Петр Жирков выслеживает пробудившегося медведя от спячки.