18.05.2022
19:09
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Якутия

Известный охотник выслеживает опасного медведя-шатуна

Очевидцы в Горном улусе сообщают о том, что медведь задрал кобылу вблизи села Бердигестях, сообщает тгк Охота и рыбалка в Якутии.

Хищник, взломав металлическую сетку изгороди, напал на пасущуюся лошадь. При этом ранил одну кобылу. Также стало известно, что пропал жеребец из табуна. В эти дни известный в районе кадровый охотник Петр Жирков выслеживает пробудившегося медведя от спячки.

Фото: тгк Охота и рыбалка в Якутии.
Источник: тгк Охота и рыбалка в Якутии.

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