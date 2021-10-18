Известный депутат сбивает на трассе человека — сюжет фильма «Ыт»

Как уже знают многие любители якутского кино, на недавно завершившем Варшавском международном кинофестивале, где киноальманах одних из известных кинематографистов Якутии Дмитрия ДАВЫДОВА и Степана БУРНАШЕВА «Ыт» представил Россию на главном международном конкурсе, и выиграл два спецприза — премию NETPAC и специальный приз жюри.

В киноальманахе семь историй, занято 70 актеров, бюджет картины составил 750 тысяч рублей. Сняли её буквально за две недели в Амгинском улусе.

В фильме собрали семь деревенских историй о добрых и злых соседях. Маленький сын берет без спроса ружье своего отца и одалживает другу. Деревенский глава узнает, что молодой парень привел в дом невесту, но знакомство с родственниками обернулось опасным конфликтом, и только он может не дать довести дело до трагедии. Глава молодой семьи продает дом родственницы и случайно теряет деньги, из-за этого у него начинают портиться отношения с женой.

Муж с женой собираются на выборы, известный депутат сбивает на трассе человека, сосед-боксер решил построить возле огорода туалет, а также случай на утиной охоте.

Каждого героя объединяет одно — им предстоит сделать нелегкий выбор…

14 октября в кинозале «Авиатор» состоялся закрытый кинопоказ данного фильма, после которого SakhaLife поговорил с оператором-постановщиком Николаем ПЕТРОВЫМ.

— Снимали фильм в конце мая 2020 года. Срежиссировали фильм Дмитрий ДАВЫДОВ, Степан БУРНАШЕВ, вторым режиссёром выступил Евгений НИКОЛАЕВ, костюмером и художником выступила Тамара ИВАНОВА. Я же был оператором-постановщиком, моим ассистентом является Владислав ФЁДОРОВ. И ещё было задействовано много ребят из самой Амги. Скажу, что, состав съёмочной команды был довольно-таки немаленький.

Со Степаном мы работаем давно. Хотя и знаю, в принципе, досконально, как он работает, но каждый раз узнаю что-то новое, он всегда меня удивляет. С Димой тоже знаком давно, но вот так, как оператор с режиссёром, поработали впервые. До этого снимал для него кадры с дрона. Работать с двумя режиссёрами, оказывается, не сложно, я бы сказал, что очень слаженно. Передо мной ставили задачи, я просто выполнял и было очень интересно.

А я как оператор-постановщик работал над сериалом «Олох түгэннэрэ», как оператор дрона участвовал во многих фильмах, например, таких как «Тыгын Дархан», «Республика Z», «Сэттээх сир: Ыйаах» и во многих других. По идее, почти во всех фильмах, где есть съёмки с дрона, с большой вероятностью, это моя работа!

Киноальманах «Ыт» выйдет в широкий республиканский прокат с 21 октября.