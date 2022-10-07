07.10.2022
12:20
451
Общество
Из Якутии отправили новую партию снаряжения нашим мобилизованным ребятам в Бурятию
Мобилизованным из Якутии, находящимся в Бурятии, отправили снаряжение. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ.
«Сегодня ночью отправили новую партию снаряжения нашим мобилизованным ребятам в Бурятию. Уверены, что эта поддержка поможет нашим бойцам», – сказал Айсен Николаев.
В посылках – дополнительная экипировка к обмундированию и снаряжение, необходимое для комфортного несения службы. Это тёплая одежда, спальные мешки, медикаменты, обувь, рюкзаки, фонари, бельё, наколенники, налокотники и другое. Нашим военным, выполняющим боевой долг, поддержка очень нужна и важна.
Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
07.10.2022
0
69
07.10.2022
0
224
07.10.2022
0
128
07.10.2022
0
296
07.10.2022
0
252
07.10.2022
0
269
07.10.2022
0
1494
07.10.2022
0
260
07.10.2022
1
1294
07.10.2022
0
384
07.10.2022
0
154
07.10.2022
0
728
07.10.2022
0
158
07.10.2022
0
184
07.10.2022
0
211
07.10.2022
0
115
07.10.2022
0
551
07.10.2022
0
1343
07.10.2022
0
114
07.10.2022
0
135
07.10.2022
0
693
07.10.2022
0
1436
07.10.2022
0
1241
07.10.2022
0
349
07.10.2022
0
471
07.10.2022
0
915
07.10.2022
0
248
07.10.2022
0
2754
07.10.2022
1
1021
06.10.2022
0
1139
06.10.2022
0
359
06.10.2022
0
617
06.10.2022
0
1095
06.10.2022
0
2771
06.10.2022
1
1604
06.10.2022
0
521
06.10.2022
0
363
06.10.2022
0
992
06.10.2022
1
437
06.10.2022
2
1998
06.10.2022
1
337
06.10.2022
0
850
06.10.2022
0
367
06.10.2022
0
1415
06.10.2022
0
492
06.10.2022
0
472
06.10.2022
0
1150
06.10.2022
0
526
06.10.2022
0
343
06.10.2022
0
247
06.10.2022
0
708
06.10.2022
0
216
06.10.2022
0
346
06.10.2022
0
352
06.10.2022
0
261
06.10.2022
0
458
06.10.2022
0
238
06.10.2022
0
318
06.10.2022
0
607
06.10.2022
0
315
06.10.2022
0
762
06.10.2022
0
1434
06.10.2022
0
380
06.10.2022
0
11615
06.10.2022
0
349
06.10.2022
0
1109
ТОП НОВОСТИ
03.10.2022
0
27909
03.10.2022
1
19348
01.10.2022
2
17284
06.10.2022
0
11599
04.10.2022
0
11057
01.10.2022
1
10855
05.10.2022
0
10825
01.10.2022
0
9679
03.10.2022
0
8648
Добавить комментарий