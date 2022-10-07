Из Якутии отправили новую партию снаряжения нашим мобилизованным ребятам в Бурятию

Мобилизованным из Якутии, находящимся в Бурятии, отправили снаряжение. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ.

«Сегодня ночью отправили новую партию снаряжения нашим мобилизованным ребятам в Бурятию. Уверены, что эта поддержка поможет нашим бойцам», – сказал Айсен Николаев.

В посылках – дополнительная экипировка к обмундированию и снаряжение, необходимое для комфортного несения службы. Это тёплая одежда, спальные мешки, медикаменты, обувь, рюкзаки, фонари, бельё, наколенники, налокотники и другое. Нашим военным, выполняющим боевой долг, поддержка очень нужна и важна.