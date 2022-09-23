Из Якутии ценное сырье вывозят за рубеж

С начала года под контролем Управления Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) вывезено пять с половиной тонн бивней мамонта за рубеж.

Россия является единственным в мире экспортером бивня мамонта. Бивни добывают на территории вечной мерзлоты в арктических регионах страны. Самые большие запасы костей мамонтов в мире — более 80% мировых запасов, а это около 450 тысяч тонн — находятся на территории Республика Саха (Якутия). Бивни мамонта добываются в 13 якутских улусах (районах).

Крупнейшим импортером бивня мамонта является Китай, куда направляется порядка 90% всего объема добычи.

Через грузовой терминал аэропорта города Якутска ежегодно оформляются несколько тонн этого ценного сырья. Являясь подконтрольной непищевой продукцией, бивни перед отправкой проходят осмотр сотрудниками Управления Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия). В ходе осмотра проверяются лицензия на пользование недрами, результаты лабораторных исследований и ветеринарное свидетельство.

В прошедшие выходные в Китай была направлена еще одна партия бивней мамонта. После проверки всех документов, партия, общей массой порядка двухсот килограмм, направлена адресату.

С начала 2022 года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) была проконтролирована отправка пяти с половиной тонн палеофауны за пределы Российской Федерации.



