И снова — жертва интернет-мошенников

Жительница Хангаласского района стала жертвой интернет-мошенничества

В ОМВД России по Хангаласскому району обратилась местная жительница. Заявительница рассказала, что решила приобрести два каркасных бассейна в онлайн-магазине в социальной сети «Instagram». Выбрав понравившийся товар, она перевела 33 800 рублей продавцу. Однако представители магазина написали ей, что деньги не поступили на счёт. Тогда потерпевшая заподозрила неладное и потребовала возврат средств, на что ей в ответ прислали ссылку. Прежде чем кликнуть на неё, женщина перевела оставшиеся на счету денежные средства на другую карту. Так она уберегла часть своих сбережений от мошенников, потому что вскоре ей пришло уведомление о неудачной попытке снятия денег с банковской карты, на которой ничего не было. В общей сумме потерпевшая лишилась 33 800 рублей и не получила заказанного товара.

Следует отметить, что заявительница была информирована о подобных схемах мошенничества, однако все равно проявила неосмотрительность.

Полиция просит граждан быть максимально внимательными и осторожными при заказах товаров через интернет, включая социальные сети. Совершайте покупки только в официальных и проверенных онлайн-магазинах.

Оплата товара вперед – обычная практика интернет-магазинов, которую с успехом применяют работающие на сайтах мошенники. Их задача – заставить вас заплатить за несуществующий товар. Стоит помнить: в отличие от реально работающих интернет-магазинов, продавцы-мошенники не дают покупателям реальных контактных данных, договоров купли-продажи или других официальных документов, подтверждающих сделку. Отправив аванс или оплатив полную стоимость товара, а часто и услуги по его доставке, покупатель остается ни с чем.

Чтобы избежать такого сценария, можно договориться с продавцом об оплате товара только при получении заказа. Не перечисляйте деньги на сотовый телефон! Часто такую схему оплаты используют мошенники. Будьте бдительны!