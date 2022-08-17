Горожан приглашают на фестиваль «Барбекю FEST»

Национальная ассоциация рестораторов, отельеров и туризма «Ассоциация гостеприимства РС (Я)» 28 августа с 12.00 часов на территории этнического комплекса «Усадьба Атласовых» приглашает посетить фестиваль «Барбекю FEST».

Мероприятие проводится в рамках гастрономического фестиваля «Вкус Якутии». В рамках «Барбекю FEST» пройдут конкурсы на лучшие барбекю блюда, дегустация, ярмарка-продажа. Также участников и гостей ждет музыкальная-развлекательная программа.

Как отмечают организаторы, фестиваль проводится в целях развития культуры уличного питания на территории столицы и для популяризации блюд из локальных продуктов. Кроме того, для повышения профессионального статуса шеф-поваров, поваров и предприятий общественного питания.

Фестиваль впервые был успешно проведен в 2018 году.