Якутск
Горожан приглашают на фестиваль «Барбекю FEST»
Национальная ассоциация рестораторов, отельеров и туризма «Ассоциация гостеприимства РС (Я)» 28 августа с 12.00 часов на территории этнического комплекса «Усадьба Атласовых» приглашает посетить фестиваль «Барбекю FEST».
Мероприятие проводится в рамках гастрономического фестиваля «Вкус Якутии». В рамках «Барбекю FEST» пройдут конкурсы на лучшие барбекю блюда, дегустация, ярмарка-продажа. Также участников и гостей ждет музыкальная-развлекательная программа.
Как отмечают организаторы, фестиваль проводится в целях развития культуры уличного питания на территории столицы и для популяризации блюд из локальных продуктов. Кроме того, для повышения профессионального статуса шеф-поваров, поваров и предприятий общественного питания.
Фестиваль впервые был успешно проведен в 2018 году.
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