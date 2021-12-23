ГИБДД переходит на новогодний режим

В канун и период новогодних праздников, а именно с 24 декабря по 9 января, сотрудники Госавтоинспекции всех районов республики переходят на усиленный режим работы, в рамках которого запланированы проведение ежедневных массовых проверок и рейдовых мероприятий, выставления нарядов ДПС на выездах и въездах в населенные пункты, профилактические мероприятия и акции.

В ходе усиления особое внимание будет уделено выявлению водителей, находящихся в состоянии опьянения, допускающих выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, нарушающих правила перевозки пассажиров, в том числе несовершеннолетних, профилактике нарушений ПДД пешеходами, выявление нелегальных таксистов и др.

Кроме того, для обеспечения безопасности на автомобильных дорогах федерального и регионального значения в командировку выехали передвижные посты ДПС на базе спецфургонов «КАМАЗ». Экипажи ДПС будут обеспечивать безопасность на трассах вплоть до окончания всех праздничных дней и окажут помощь участникам дорожного движения при возникновении любых трудных ситуаций на дороге.

Уважаемые якутяне, не будьте равнодушны, помните: вы или ваши близкие могут стать жертвой ДТП по вине нетрезвого водителя! Не оставляйте без внимания такие факты и сообщайте в дежурную часть ГИБДД в г. Якутске по номерам: 127, 02, 47-35-69, 35-22-22, в районах – по номерам отделов полиции.

Госавтоинспекция призывает водителей быть сознательными и не преступать закон. В случае употребления алкоголя, пользоваться услугами таксомоторных служб или трезвого водителя!