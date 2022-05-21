Газовики и коммунальщики посадили деревья в Парке Победы



В международной акции «Сад памяти», прошедшей сегодня в городе Якутске, приняли участие сотрудники компании «Сахатранснефтегаз». Аллею высадили в Парке Победы в память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.

— Акция «Сад памяти» — больше, чем память о погибших: это память о подвиге наших дедов и прадедов на фронте, о тех, кто работал в тылу и приближал Великую Победу, а также в память о Героях специальной военной операции на Украине по денацификации. Кроме этого, это возможность сделать что-то вместе для города, показать пример и поучаствовать в благоустройстве столицы нашей республики, – отметил председатель молодежного совета «Сахатранснефтегаз» Иван Винокуров.

Сотрудники газовой компании и Сторонники партии «Единая Россия» из числа коллективов ГУП «ЖКХ РС(Я)», АО «Теплоэнергия», СВФУ им. М.К. Аммосова и районных землячеств высадили саженцы и сеянцы сосны и березы.



— Сегодня замечательный день. Мы считаем, что эта акция не только направлена на озеленение города Якутска, но и призвана увековечить память тех героев, которые отдали свои жизни во время Великой Отечественной войны. «Сад памяти» послужит для поднятия патриотического духа подрастающего поколения, – поделился генеральный директор АО «Теплоэнергия», член партии «Единая Россия» Михаил Воробьев.

— Надеемся, что акция станет доброй традицией. Отрадно, что крупные предприятия не остались в стороне и коллективно вышли поддержать «Сад памяти», – заметил генеральный директор ГУП «ЖКХ» Виталий Чикачев.

«Сад памяти» впервые был проведен в 2020 году. Международная акция организована АНО «Сад Памяти», Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России, Рослесхоза, а также Всероссийского общества охраны природы в рамках национального проекта «Экология».

