31.03.2023
15:01
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Якутия

Фотофакт: Ленчане удручены видом въездного знака

Ленчане удручены видом въездного знака — визитной карточки района.

Фото: соцсети
Источник: Пряная Якутия

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